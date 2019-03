Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşi Azize Yaşar ile birlikte Yenimahalle’nin muhtarları tarafından düzenlenen birbirinden renkli “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinliklerine katıldı.

Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Suna Sezer ve Kardelen Mahallesi Muhtarı Ali Coşkunyürek Botanik Düğün Salonu’nda, Kent-Koop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz La Mode Düğün Salonu’nda Yenimahalleli kadınlar için yemekli eğlence programı düzenlerken,Yenibatı Mahallesi Muhtarı Fatma Bal da Serçeşme Cemevi’nde Kadınlar Günü semineri ile kadınlara haklarını anlattı.

KADINLARIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA YIPRANIYOR

Yenimahalle’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adeta festival havasında geçti. Yenimahalleli kadınlarını yalnız bırakmayan Başkan Fethi Yaşar Kadınların toplumda var olmalarının her geçen gün zorlaştığını ifade ederek “Ülkemizin içinde bulunduğu durum itibariyle her geçen gün biraz daha kötüye gidiyoruz. Kadınlarımız her geçen gün daha fazla yıpranıyor.

Kadının sosyal hayattaki yeri kısıtlanıyor, İş hayatlarındaki yeri zorlaşıyor” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kadına yıllar öncesinden birçok Avrupa ülkesinde olmayan hakları verdiğini dehatırlatan Yaşar,”Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’in ilk yıllarında seçme ve seçilme hakkını vererek, kadınla erkeğin eşit yurttaş olduğunu gösterdi. Ama bugün gelinen noktada biat kültürüne inananların ülkemizi ne hale getirdiğini görüyoruz. İşte böyle bir ortamda Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.

Hiç bir yurttaşın umutsuzluğa kapılmak gibi bir lüksünün olmadığını aktaran Yaşar, “Umutsuz olmaya hakkınız yok. Bu ülkenin demokratik laik ilkelerini sonsuza kadar koruyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadesinde bulundu.

YENİMAHALLELİ KADINLARA YAŞAR’DAN KARANFİL

Etkinliklerde kadınlara karanfil dağıtan Yaşar, Yenimahalle’nin asırlık çınarlarından 95 yaşındaki bir teyze ile Batıkent’te yaşan bir şehit eşine tüm kadınlar adına çiçek verirken Kent-Koop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz da mahalle sakinleri adına Başkan Yaşar’ın eşi Azize Yaşar’a çiçek verdi.

Öte yandan Ankara Konağı’nda düzenlenen kadınlar matinesine de sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Yaşar kadınlarla sohbet edip günlerini kutladı.