Kadınlarda yeni trend ‘kaş ekimi’

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – Kaş ekimine yönelik bilgi veren Smile Hair Clinic Kurucu Ortağı Dr. Mehmet Erdoğan, “Kaş, yüzümüze ve duygularımıza ifade kazandıran yüzümüzün en önemli bölümlerinden biri. Dolayısıyla bize estetik bir görüntü kazandırmada rolü oldukça büyük. Bu sebeple kaş estetiği ve ideal kaş şekilleri yıllardır tartışılan konular arasında ve kadınlar da günümüzde sıklıkla kaş estetiği operasyonlarına başvuruyor” dedi.

Dr. Erdoğan, “Ünlü makyaj sanatçısı Westmore’un 1970 yılında ideal kaş için çeşitli ölçü kriterleri ortaya atmasından bu yana ideal kaş konsepti ve dolayısıyla kaş estetiği üzerinde oldukça tartışılan bir konu haline geldi. Bu konuda yapılan araştırmaların çoğalmasıyla ideal kaş ölçülerine eklenen ölçüm kriterleri de değişim göstermeye başladı. Roth ve Metzinger gibi bazı araştırmacılar ise ideal kaş araştırmalarında medyada çekici olma kriterini benimseyerek daha farklı bir yöntem izledi. Yöntemler ve ideal kaş algısı zamanla değişim gösterse de insanların kaş estetiğine verdiği önem gün geçtikçe daha da artıyor” diye konuştu.

- Reklam -

KAŞ ESTETİĞİ İÇİN KAŞ EKİMİ EN ETKİLİ METOTLARDAN

Kaşın sıklığını arttırmak ya da istediğiniz şekli vermek için ekimin oldukça etkili, kalıcı ve güvenli bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Erdoğan, bu sebeple de kaş estetiğinin kadınlar tarafından fazlasıyla tercih edildiğini dile getirdi. Dr. Erdoğan, “Kaş ekiminde son dönemlerde trend olan mikro FUE yönteminin kullanılması oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Mikro FUE yöntemiyle kaş ekimi birkaç saatlik bir işlem. Bu işlem sırasında kulakların arka kısmından alınan ince greftler, kaşlara nakil ediliyor. Kliniğimde kaş ekimi için gelen hastalarıma uyguladığım ve benimsediğimiz oldukça titiz bir prosedür var. Öncelikle konsültasyon sırasında altın oran pergeli ile, hastanın yüz hatlarına en uygun kaş şeklini belirliyoruz. Daha sonra sırasıyla kaşlara lokal anestezi uyguluyor, ihtiyaç duyulan sayı çok az olacağı için öncelikle kaşlara safir FUE yöntemi ile kanalları açıp donör bölgesinden greftleri mikro FUE yöntemi ile alıyor ve kısa bir sürede daha önceden açılmış kanallara naklediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaş ekimi yapılırken her bir tele yön vermenin önemini anlatan Dr. Erdoğan, “Ne kadar ekim yapılan alan küçük olsa da hassas bir bölgede çalışıldığından ve kaşın yüzün ifadesini vermede büyük bir önemi olduğundan gerçekten profesyonellik isteyen bir işlem. Bu sebeplerden dolayı hastaların operasyon ve kaş tasarımı süreçlerinin gereken titizlikle gerçekleşmesi için oldukça sıkı çalışıyoruz” dedi.