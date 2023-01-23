Kadınlar Türkiye Kupası’nın kura çekimi gerçekleşti

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İSTANBUL, (DHA)- Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yöneticileri ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı. Kura çekimi açılış konuşmasında mücadelelerin daha çekişmeli geçtiğine değinen TBF Başkan Vekili Ömer Onan, “Mali kriterlerin uygulanmasının ardından ligimiz daha mücadeleci oldu. Ligde oynanan müsabakalar bu yıl daha çekişmeli geçiyor ve güzel bir lig izliyoruz. Avrupa kupalarında ekiplerimiz ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Bizler de bu başarıları federasyon olarak desteklemeye çalışıyoruz. Ligde oynanan müsabakalar gibi kupa karşılaşmalarının da büyük bir heyecana sahne olmasını dilerim” dedi.

TBF Kadın Ligleri Müdürü İlker Kırbaş ise kupadaki mücadele hakkında bilgiler vererek, “ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni ilk 8 sırada tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın, Emlak Konut, BOTAŞ, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi, 6-7 Mart tarihlerinde çeyrek final maçlarını oynayacak. Bu müsabakaların ardından Hatay’da Dörtlü Final organizasyonu gerçekleştirilecek. Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nin Hatay’a renk katacağını düşünüyorum. Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakaları sonucunda ilk 8 sırada bulunan tüm takımlarımıza kupa yolunda başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek Final Eşleşmeleri:

Çanyaka Üniversitesi – ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

BOTAŞ – Fenerbahçe Alagöz Holding

Emlak Konut – Galatasaray Çağdaş Faktoring

Nesibe Aydın – Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor

Dörtlü Final Eşleşmeleri:

Çanyaka Üniversitesi – ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi / Nesibe Aydın – Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor

BOTAŞ – Fenerbahçe Alagöz Holding / Emlak Konut – Galatasaray Çağdaş Faktoring

KUPA FORMATI

6-7 Mart 2023 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Hatay’da mücadele edecek. 9-11 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)