Kadınlar şiddet görmede özgürdür, ezilmede özgürdür, susturulmada özgürdür, biat ederek yaşamada özgürdür. Neden mi?

Çünkü…

Kadınsan sormayacaksın, o zaman özgürsün.

Kadınsan şiddet gördüğün de susacaksın, o zaman özgürsün.

Kadınsan her söylenene biat edeceksin, o zaman özgürsün.

Kadınsan, kadınlığını yapacaksın, insan olarak ben de varım dersen sesini kesmek isteyenlerin özgürlüğünde, susmak için özgürsün.

Özgürlüğün, konuşuncaya kadar…

Özgürlüğün biattan çıkıncaya kadar…

Siz kendinizi özgür mü sanıyorsunuz; bacılarım, kardeşlerim, analarım, sevdiklerim? Bu dünyada sizin özgürlüğünüz, biz erkeklerin izin verdiği kadardır. Bilmiyor musunuz? Gerisi mi HAYAL…

Özgürlüğünüz içinizde… Dışınızda olmayacak…

Bunun için…

Ar ve namusunuzu korumayı erkeklere izin bırakacaksınız. Yaşınız gelince; başlıklı, başlıksız büyükleriniz kimi isterse gelin olarak oraya gideceksiniz; ister çocuk yaşta, isterse daha büyük yaşta; sizin istedikleriniz değil, büyüklerinizin istediklerine uyduğunuz kadar özgürsünüz. Yoksa şiddetle terbiye edilir, bir köşeye oturursunuz. Kocan döverse susacaksın, ailene geri dönüp gidemezsin. Çocuklarına kol kanat olur her yerinden kan çıksa da onlar için dilini ısıracaksın…

Kız çocukları evin içinde özgürdür, erkeklerse sokakta…

“Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin.”atasözüyle şiddeti kabullenecek, doğurmaktan geri kalmayacaksın.

‘Senin fıtratında; ezilmek, aşağılanmak, şiddetle sindirilmek var. Kadın dediğin; gülümsemez, evinden çıkmaz, kapkaranlık giysiler giyerek, eteğini fazla açmaz. Her söylenene itiraz etmeden itaat eder. İşte böyle kadınlar özgürdür. Eksik etekle, eksik akılla, okumak, çalışmak olur mu, hiç yakışır mı kadına?’ Böyle düşünenlere uygun davrandığın kadar özgürsün.

Unutma! Hakkını, hukukunu, adaletini; ararsan suçlusun. Şiddetle, özgürlüğün kontrol altına alınır.

Böyle düşünceler değişmelidir, değişmek zorundadır, yoksa bu toplum asla ilerleyemez. Bir toplum kadınıyla yan yana ise ilerler. Kadını geride olan toplumlar ileride olamaz. çağın dışında kalır.

Olması gereken…

Şiddet, nereden ve nasıl gelirse gelsin, kınanmalıdır. Toplum olarak kınayamıyorsak, eksiğiz ve birbirimizi kandırıyoruz demektir.

Tüm yanlışlara kayıtsız, duyarsız, sessiz kalıyorsak, suça, suçlulara ortak oluyoruz demektir. Onlardan ne farkımız kalır?

Cennet analarımızın ayakları altındadır deyip, sonra da analarımızı ayaklarının altına alanlara seyirci kalıyor, sesimizi çıkaramıyorsak; o analarımıza, bacılarımıza, sevdiklerimize layık bir insan olamamışız demektir.

Dünya emekçi kadınlar gününde; özgür kadınlar, özgürce şiddet görerek, ne kadar özgür olduklarını anladılar. “Özgürlük bunun neresinde?” diye sormadan…

Her şeye rağmen kadınlar; dünyayı değiştiren en büyük güneştir…

Karanlıkları aydınlatarak; cehaleti, esareti, yokluğu, karanlığı bertaraf edecek içlerinde inanılmaz bir güç vardır onların. Tarif edilemeyecek güzellikte bir cevherler vardır. İşte o cevherlerin çıkmasından korkanlar; onları dizginleştirmek için baskıyla; ruhlarını, bedenlerini tutsak etmeye çalışırlar. Bilirler ki, kadın; bir uyanırsa, bir haykırırsa; onu hiçbir güç durduramaz; değiştirir, dünyanın tüm çirkinliklerini yok ederek…