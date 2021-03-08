Kadınlar meydanlarda karanfillerle karşılandı

İSTANBUL (DHA) – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla e-ticaret sitesi Aliniyor.com, İstanbul’un çeşitli semt meydanlarında kadınları karanfillerle karşıladı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte yüzlerce karanfil, yüzlerde ufak bir tebessüm bırakabilmek adına dağıtıldı. Etkinlikle ilgili konuşan, sitenin e-ticaret Direktörü Fehmi Darbay, “Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkması ve kadının ekonomide hak ettiği yeri bulması için küçük büyük her şirketin öncelikle çalışanlarını ve ulaşabildiği herkesi bilinçlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Biz, kadın erkek eşitliği ilkesine önem veriyoruz. Şiddetin, baskının ve cinayetin yaşanmadığı, bir dünya ümidi ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.