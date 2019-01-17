Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kadınlar kahvehanesi eski güzellik yarışması birincisi 63 yaşındaki Keziban Çeltek tarafından Gazimağusa’da açıldı.

KKTC’nin en büyük İlçelerinden biri olan Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde açılan kadınlar kahvehanesine gidenler, hem film izliyor, hem oyun oynuyor, hem de gönüllerince eğleniyor. “Sadece kadınlara özel bir mekan olsun istedim” diyen kadınlar kahvehanesinin sahibi Keziban Çeltek, “Kadınlar burada huzur buluyor. İçimizde kalan bir uhdeydi bu” şeklinde konuştu.

‘EŞLER SORUN ÇIKARMIYOR’

Çeltek, “Toplu olarak eğlenmeye susamış bir toplumuz. Buraya gelenlerin hepsi okumuş kıymetli kadınlar. Onlar da gönüllerince rahat bir biçimde burada eğleniyor. Eşlerimiz de bizlere sorun yaratmıyor. zira yerimiz belli, kadınlar kahvehanesindeyiz” dedi.

BÖREKLER, İÇECEKLER DE VAR

“Tarihe kadınlar kahvehanesini açan kadın olarak geçeceğim” diyen Çeltek, “Burada çörekler, börekler, tatlılar yapıyoruz. Çay, kahve, limonata bütün içecekler de mevcut. Oyunlar paralı değil, yalnızca keyif için” dedi.

Kahvehanede dostlarıyla beraber oyun oynayanlardan, Türk ve Rum ortak koro üyesi Ülfer Uluel, “Çok güzel bir mekan oldu burası. bütün arkadaşlarımız çok memnun, çok mutlu” dedi.

Banka emeklisi Sonel Göçer ise, “Tarihe geçecek bir mekanın açılmasından memnunuz. Hep baylar kahvehanesi var, şimdi eşler kahvehanesi oldu. kadınlar olarak sesimizi duyuralım” diye konuştu. Tülay Atalay da, “Çok sevdik burasını, arkadaşlarımızla burada buluşuyoruz. allah bolca kazançlar nasip etsin” dedi.

ERKEKLER DE MEMNUN

Kahvehanede org çalan müzik öğretmeni Raşit Arıkan da, bir bay olarak kadınları eğlendirmenin keyfini yaşadığını söyledi. Arıkan, “Aslında kadınlar kahvehanesini ben açmayı düşünüyordum. fakat tepki alırım diye düşündüm. Sonrasında Keziban arkadaşımız açtı, başardı. Aile ortamında güzel eğlenceler oluyor” dedi. Burkay Mehmet Uzun da, mekanın çok güzel olduğunu söyledi. Uzun, “Bayağı alaka duyulduğuna şahit olduk. O sebeple bizler de geldik bakalım, niçin bir mekan” şeklinde konuştu.