Kadınlar kentlere göçün hızlanmasıyla köylerinde ve kasabada gördüklerinden çok farklı yeni bir dünyayla tanıştı.

Göç, aynı zamanda okuma imkanlarını artırdı. Çoğu liseyi bitirdi, üniversitelerin neredeyse yarısını doldurdu.

İş hayatında yer alıp para kazanmaya başlamaları da kendilerini bağımsız bireyler olarak görme süreçlerini hızlandırdı.

Televizyon yayınlarını erkeklere kıyasla çok daha fazla izlemeleri gelişimlerinde bir diğer önemli etken oldu.

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Tüm bunlar olurken erkekler eski alışkanlıklarından kurtulamadılar, kendilerini geliştirme yönünde ciddi adımlar atamadılar.

Ve bunun sonucunda kadınların gerisinde kalmaya başladılar.

Yüzyıllardır kadınlar üzerinde kurdukları saltanat yıkılıyor, tahtları çöküyordu.

İşte buna dayanamadılar, kadınları tokatla, yumrukla, bıçakla, tabancayla, tüfekle susturmaya çalıştılar.

Kadına yönelik şiddet konusunda teşhisim budur.

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Peki, ne yapılmalı?

Erkeklerin psikolojik testten geçmesi, hasta olanların tedavi edilmesi, şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılması, aile bağlarının güçlendirilmesi, işsizliğin önlenmesi gibi önlemlerin yanı sıra mutlaka erkeklerin sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerinin de sağlanması gerekiyor.