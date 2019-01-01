Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, yılbaşı gecesi ‘tombala’ adı altında kumar oynanan 2 kahve mühürlendi.  

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi kahvelerde ‘tombala’ adı altında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, ilçe genelindeki kahvelerde denetim yaptı. Çok sayıda polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, tombala oynattıkları tespit edilen 2 kahve  mühürlenerek, kapatıldı. Polise kumar ihbarını eşleri yılbaşı gecesi kahveye gelen kadınların yaptığı öğrenildi.

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