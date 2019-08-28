Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangın için G7 Zirvesi’nde vaat edilen 20 milyon dolarlık para yardımını geri çevireceğini duyurmuştu.
Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Maalesef bizim kültürümüzde “başımıza yeni icat çıkartma” ve “eski köye yeni adet getirme” gibi yeniliği ve icat çıkarmayı olumsuzlayan deyişler vardır ve her yeni bir işe kalkışana da birileri kalkar muhakkak bu sözleri hatırlatır.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangın için G7 Zirvesi’nde vaat edilen 20 milyon dolarlık para yardımını geri çevireceğini duyurmuştu.