KADINLAR ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI MEŞRUTİYET CADDESİ’NDE YÜRÜDÜ: “HAYATI DURDURUYORUZ”

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşında “evlendirildiğini” söylerek şikayetçi olmasının ardından kamuoyunda çocuk istismarına karşı başlayan tepkiler devam ederken Kadın Savunma Ağı üyesi kadınlar “Hayatı durduruyoruz” yazılı pankartla Meşrutiyet Caddesi’ni trafiğe kapattı.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini, “6 yaşındayken imam nikâhıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını” anlatarak şikayetçi olmasının ardından kamuoyunda çocuk istismarına karşı başlayan tepkiler devam ediyor.

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Ankara’da Kadın Savunma Ağı üyesi kadınlar, 9 Aralık akşamı Kızılay’da Meşrutiyet Caddesi’ni “Hayatı durduruyoruz” yazılı pankartla birlikte kapatarak kamuoyunun gündemindeki çocuk istismarını protesto etti. “İstismarın yıllarca sürdüğünü ve etkin soruşturma yürütülmediğini” ifade ederek çevredekilere “hayatı durdurma” çağrısı yapan kadınlara, Meşrutiyet Caddesi’ndeki vatandaşlar alkışlar ve kornalarla destek verdi. Kadınlar Meşrutiyet Caddesi’ndeki yürüyüşleri sırasında şunlar söyledi:

“MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’in küçücük bir çocuğu istismar ettiği halde, bağırmadığı için ‘rızası var’ deyip beraat ettirdiler. Bu memlekette Ensar Vakfı’nda istismara uğrayan çocuklar için AKP’nin bakanı ‘bir kereden bir şey olmaz’ dedi. Bu memlekette kadınlar güvende değil. Bu memlekette çocuklar güvende değil.”