Kadınlar Beraber Mücadeleyle Güçlü

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Kadın mücadelesinin önemli bir örgütü olan Mor Dayanışma kapsamında Bağımsızlık Atölyesi gerçekleştirildi. Kapitalizm’in kadını soyutlaştırdığına dikkat çekildi.

HAZAL ERGEN-

Mor Dayanışma örgütü olarak Bağımsızlık Atölyesi etkinliği düzenlendi. Psikoloji alanında isim yapmış Hatice Göz’ün bireyselliğe farklı bakış açısı sunmasıyla katılımcılar bilinçlendirildi.

Bireysel Sorunlar Paylaşıldı

Bağımsızlık korkusu, hür iradeyle karar verme, aile hakimiyeti gibi konular tartışıldı. Hatice Göz, katılımcılara içinde simgesel sözcükler yazan kağıtlar dağıtarak yorumlamalarını istedi. Her katılımcı, kelimenin kendilerindeki çağrışımlarını aktararak kendi özel hayatı ile birleştirip fikirlerini sundu. Kadınların toplumsal yaşamda maruz kaldığı tavırları, kendi aile hayatındaki tabuları eleştirerek paylaştı. İş dünyası ve özel yaşamdaki izlenimler belirtildi.

Özgürlük Sosyal Algılardan

Dolayı Kısıtlanıyor

Göz, kadınlarda bağımsızlık korkusu konusunda şöyle konuştu: “Dışarıda ve içeride örgütlenmemiz, erkek egemenliğini aşmak için gücümüz imkansız gibi görünüyor. Bu mekanik, devam ettiği sürece biz zaten sınırlı alanlarda bağımsızlaşmamız için çarpışmak durumunda kalırız. Bunun garantisi yok. Bağımsızlaşmak bir süreçtir, hayatımız boyunca sürecek. Binlerce yıldır işimize işleyen bir tutum var, birtakım şeyleri aşabiliriz ama epey zamana ihtiyacımız var. Bunu unutmadan kendi yapabildiklerimizi, yapamadıklarımızı görmek, başkalarıyla karşılaştırırken onun da kadın olduğunu bilen bir yerden kıyaslamak önemli. Oralardaki hassasiyetleri gözetmek şart. Ben de bağımsızlık korkusunu hala aşmış değilim. İlerledikçe çok fazla şeyle yüzleşiyorum. Bu bizim kadın olmamızla ilgili. Muhtemelen keşfediyoruzdur, bu sonsuz bir süreç. Çünkü 10 yıl sonra da aynı şeyleri yaşayabiliriz. Hep yeni şeyler yaşıyoruz, yarın sokağa çıktığımızda, karşımıza çıkacak insan değişir. Başımıza gelen de değişir, bizim bunlarla mücadele etme biçimimiz de değişir. Sürekli kaçma, geri dönme kendi içine kapanma gibi bir his oluşturuyor. Ne kadar girişimci olmaya çabalasak da toplumda sürekli erkek egemenliği bizi kendi kabuğuna çekmek ister. Dolayısıyla bazen dinlenmek, kendimize dönmek, güçlenmek isteyebiliriz doğal olarak. Zordan kaçıyoruz, bize zorluk öğretilmiyor. Örneğin hiç yumruk yemediğimiz için yumruk bizi çok korkutuyor. Erkekler, birbirlerini yumrukla tecrübe ediyor.

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Zaaflarımızın üstüne gitmeyiz, bize sunulanı kabul ederiz, erkek hakimiyetinden dolayı yaşanıyor. Patriyarkal ve kapitalist düzende yer alıyoruz. Kapitalizmin, bizde oluşturduğu birtakım zaaflar, korkular, olumsuz manada bireycilik var. Yani insanı, toplumdan soyutlamak. İnsan binlerce yıldır toplumsal bir varlık. Binlerce kombinasyon var ama kapitalist sistemin içinde mecburidir. İnsan böylece hiçleşir. Sosyallikten kopuk birey meydana gelir. Kapitalizmin, savaşamadığı şeyi kendi içinde sanki savunuyormuş gibi yapar. Patriyarka da kadını, kendine yabancı kılar. Hiyerarşide de gücünüzü gösteremezsiniz, iktidar en üsttekinden başlar, aşağı doğru emirler yağmaya başlar. Ataerkil sistem, kadını hem ezer hem de belli bir yere koyarken kadın hem cinsleri ile de sorunlar yaşar. ”

‘Dayanışma ve Derinleşmek

Bizi Güçlü Kılar’

Göz, konuşmasına şöyle devam etti: “Yan yana gelip birbirimizle deneyimlerimizi paylaşmak, sistemin gücüne dair derin tartışmalar yürütmek bizim yapabileceklerimiz arasında. Çünkü bunları tek başına görmek de yetmiyor. Hele her şeyin çok hızlı silikleştiği dönemde, herhangi bir konuda derinleşmek bizi güçlü kılar. Bu, sistemle ilgili bir okuma olabilir, çaldığımız bir müzik aleti olabilir. Burada yaptığım şeyi, başka şeylerde de kullanmaya başlarız. Çok iyi bir cerrah olursanız, başka şeylerde baş etme konusunda çok katkısı vardır bu eylemin. Kadın olduğumuz için çoğu şey öğretilmeden yaşıyoruz. Hele işçi sınıfı gibi ortalama bir aileden geliyorsak kimse bizi yüzme, piyano gibi kurslara göndermiyor. Zaten maddi şartlardan yoksun olduğumuzdan, belli bir yaştan sonra bunlara yöneliriz. Bu, aynı zamanda sınıfsal bir öfkedir. O hisle baş etmek için çabalarız. Bu yaştan sonra ne yapacağım da diyebilirsiniz. İnsan potansiyeli çok zengindir. Ama o potansiyelleri gerçekleştirebilecek şeylere ihtiyacımız var.”