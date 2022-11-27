KADINLAR ANKARA’DAN SESLENDİ: “İTAAT ETMİYORUZ, KIRINTI DEĞİL HAYATI İSTİYORUZ”

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Ankaralı kadınlar Sakarya Caddesi’ni dolduran kadınlar “Erkek ve devlet şiddetine karşı itaat yok isyan var” pankartıyla seslerini yükseltti. Ankara Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında “İtaat etmiyoruz, kırıntı değil hayatı istiyoruz. Erkek egemen dünyadan alacaklıyız, bu yüzden bugün sokaklardayız” denildi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Ankaralı kadınlar Sakarya Caddesi’ni doldurdu. Bu yıl “Erkek ve devlet şiddetine karşı itaat yok isyan var” sloganıyla seslerini duyurmaya çalışan kadınların hazırladığı pankart eylem yapılan alana alınmadı. Basın açıklamasına ara veren kadınların ıslıklar ve sloganlarla durumu protesto etmesinin ardından pankart alana alındı. Öte yandan eylem sırasında 7 kadının taşıdıkları dövizler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Kadınlar, gözaltına alındıklarından beri arkadaşlarından haber alamadıklarını söyleyerek akşam saatlerinde #KadınlarNerede etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatarak gözaltındaki kadınların durumunu sordu.

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Selda Kondakçı ve Deniz Akbıyık’ın okuduğu basın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Bugün 25 Kasım. Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve biz kadınlar, “Erkek ve devlet şiddetine karşı itaat yok isyan var!” demek için bugün de yaşadığımız coğrafyanın ve dünyanın sokaklarına çıktık!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde; Dominik’te Mirabel Kardeşleri katleden Trujillo diktatörlüğünün kadın düşmanı politikalarını aratmayan AKP-MHP ittifakının, kadın mücadelesinin kazanımlarını hedef alan politikalarıyla mücadele ediyoruz. Kadınlara yönelik saldırıların her geçen gün derinleştiği ve kadınların dünyanın dört bir yanında diktatörlere karşı örgütlendiği, direndiği, isyan ettiği bir süreci yaşıyoruz.

“376 KADIN ERKEK ŞİDDETİYLE KATLEDİLDİ”

Geçtiğimiz 25 Kasım’dan bu yana 376 kadın erkek şiddetiyle katledildi. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artarken, bu ölümlere ilişkin etkin soruşturma yürütülmüyor, cinayetlerin üstü kapatılmaya çalışılıyor. Hayatlarına karşılık özsavunma hakkını kullanmak zorunda kalan kadınlar bir kez daha erkek yargı tarafından sistematik hukuksuzluğa maruz bırakılıyor. Kadın mücadelesini her alanda yargılamaya çalışanlar, kadın ve LGBTİ+ katillerine kol kanat geriyor. Gülistan Doku 1056 gündür kayıp! Gülistan’ın nerede olduğunu sormaktan, etkin bir soruşturma istemekten vazgeçmiyoruz.

“İDAMLA YARGILANAN KADINLARIN HER BİR SAÇ TELİ İÇİN İSYANI BÜYÜTÜYORUZ”

Coğrafyalara göre biçim değiştirse de erkek ve devlet şiddetinin aynı sistemden beslendiğini biliyoruz. Mirabel Kardeşler’in de, Mahsa Amini’nin de, Nagihan Akarsel’in de failini yüzyıllardır tanıyoruz. Bu yüzden gücümüzü birbirimizden, sınırları aşan dayanışmamızdan alıyoruz. İran’da özgürlüğü için mücadele eden, yaşamları ellerinden alınan, idamla yargılanan kadınların her bir saç teli için isyanı büyütüyoruz. İran’da, Türkiye’de dünyanın her yerinde yaşamlarımızı karartmak isteyenlere karşı Jin Jiyan Azadi çığlığını bir kartopu gibi büyüterek erkek ve devlet şiddetine karşı itaat yok isyan var demek için sokaklardayız!

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Komisyonu toplantısına katılan kadın örgütleri; AKP milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı, sözleri kesildi, açıklamalarını tamamlamalarına izin verilmedi, cinayetlerin nedeni olarak kadın örgütleri gösterildi. CEDAW Komitesi 82. Oturumuna katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın ve LGBTİ+ların yaşadıklarına ilişkin tozpembe bir tablo çizdi. AKP Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında hazırlanan TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporunda, kadına yönelik şiddetle ilgili; “utanma, başvuru mekanizmalarını bilmeme, erteleme, faile şans verme ve toplumsal baskılar” gibi nedenler gösterildi. Özetle; “Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” diyen Erdoğan’ın izinden gidenler, kadına yönelik şiddetin nedeni olarak yine kadınları gösterdi. Daha birkaç gün önce TBMM Genel Kurulu’nda, kadına yönelik şiddetin Meclis tarafından araştırılmasına ilişkin öneri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Kadına yönelik şiddeti cezasızlıkla ödüllendirenlere itaat yok isyan var demek için sokaklardayız!

İktidarın erkek devlet ittifakı, kadın emeğini değersizleştirerek emek sömürüsünü her geçen gün daha da derinleştiriyor. Kadınlar için esnek ve güvencesiz çalışma biçimi kalıcı hale getirilirken, kadının kariyeri çocuk doğurmaya indirgeniyor. Bakım emeğini kadınların doğal sorumluluğuymuş gibi örgütleyen cinsiyetçi politikaları reddediyoruz. Kadınlar hâlâ eşit işe eşit ücret alamıyor, iktidar ise hâlâ Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi olan ILO 190’ı imzalamıyor. Eşitliğe inanmayanlara, emek düşmanlarına karşı itaat yok isyan var demek için sokaklardayız!

“KADINLAR EN TEMEL İHTİYAÇLARINA BİLE ÜCRETSİZ ULAŞAMIYOR”

Kadınlar en temel ihtiyaçlarına bile ücretsiz ulaşamıyor. Kürtaj yasağı, kadınları merdiven altı yerlerde kürtaj olmaya mecbur bırakarak yaşamlarını tehdit ediyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 2000 kadın rahim ağzı kanserinden yaşamını yitirirken, HPV aşısı hâlâ ücretsiz yapılmıyor. Sağlık hakkımızı gasp edenlere itaat yok isyan var demek için sokaklardayız!

Engelli kadınlar sürekli cinsiyetçi ve sağlamcı politikalarla ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Eşit, erişilebilir engelsiz bir yaşam istiyoruz. Engelli kadınları yok sayanlara karşı itaat yok isyan var demek için sokaklardayız!

“İTAAT ETMİYORUZ, KIRINTI DEĞİL HAYATI İSTİYORUZ”

Erkek şiddetine karşı yaşamını savunan, savaşa karşı barışın sesini yükselten kadınlar, kadınların gündemini haberleştiren gazeteciler tutuklanıyor, kampüslerde taciz, tecavüz faili hocaları barındırmayan üniversiteli kadınlar yurtlarından atılıyor. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz üzerinde kurulmak istenen eril tahakküme, bizi susturmak isteyenlere itaat yok isyan var demek için sokaklardayız!

Biz kadınlar, kadına yönelik şiddetin her türlüsü ile mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Bugün burada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde erkek ve devlet şiddetine karşı sesimizi bir kez daha yükseltiyoruz. Umutsuzluğu birlikte yok edip, cesareti kenetlenen ellerimizde hissediyoruz. İtaat etmiyoruz, kırıntı değil hayatı istiyoruz. Erkek egemen dünyadan alacaklıyız, bu yüzden bugün sokaklardayız.

Eşit ve adil bir dünya kurana kadar, var gücümüzle haykırmaya devam ediyoruz; Erkek ve devlet şiddetine karşı itaat yok isyan var!”