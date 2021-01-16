“Kadınlar 26, erkekler 31 yaşında çocuk sahibi oluyor”

İSTANBUL, (DHA) – Kadınların günümüzde çocuk sahibi olma olasılığının on yıl öncesine göre daha yüksek olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, “Ancak çoğu hayatın ilerleyen dönemlerini bekliyor. Bu nedenle, bir kadının ilk çocuğunu doğurduğu ortalama yaş, 1994’te 23 iken 2018’de 26’ya yükseldi” dedi.

İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Cevizci, Amerika Hastalıkları Kontrol ve Korunma Merkezleri Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (CDC) tarafından yayımlanan kadın ve erkeklerin çocuk sahibi olma, yaşa bağlı doğurganlıktaki azalma ile gebelik diyabeti verilerini değerlendirdi.

Birçok kadının evliliği ertelemesinin temel nedeninin eğitim ve iş hayatı olduğuna değinen İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Cevizci, erkeklerin de hayatlarının ilerleyen dönemlerinde çocuk sahibi olduğunu belirterek, “İlk kez baba olacak erkeğin yaş ortalaması 1972’de 27,4 iken 2015’te ise 30,9’a çıktı” diye konuştu.

“DOĞURGANLIK ARTIYOR, KISIRLIK SORUNU DEVAM EDİYOR”

Yaşlı ebeveynler arasında doğurganlık oranlarının artarken, kısırlığın bir sorun olmaya devam ettiğine vurgu yapan Dr. Cevizci, “Kadınların doğurganlıkları 32 yaşından itibaren kademeli olarak ancak önemli ölçüde azalmaya başlar. 37 yaşından itibaren ise daha hızlı düşer” ifadelerini kullandı.

“ERKEKLER 70’LERİNE KADAR DOĞURGAN KALABİLİR”

Erkek doğurganlığının da yaşla birlikte azaldığını ancak düşüşün daha kademeli olduğunu söyleyen Dr. Cevizci, “Çoğu erkek 60’larına ve hatta 70’lerine kadar doğurgan kalır” dedi.

“ERKEN DOĞUM VE GEBELİK DİYABETİ RİSKİNE SAHİP”

Yaşa bağlı gebelik ve doğurganlık komplikasyonları üzerine yapılan araştırmalar hakkında konuşan Dr. Cevizci, “Yapılan çalışmalar kadınlara odaklansa da, ortaya çıkan sonuçlar, kısırlığın hem erkekler hem de kadınlar için yaşla birlikte arttığını gösteriyor. 45 yaşın üzerindeki erkeklerin partnerleri daha yüksek gebelik zehirlenmesi, erken doğum ve gebelik diyabeti riskine sahip” diye konuştu.

“GEBELİK KAYBI 25-29 YAŞ ARASI KADINLARDA YÜZDE 10”

İleri yaş gebeliklerinde, özellikle daha önce düşük yapmış olanlarda yüksek gebelik kaybı riski olduğunu ifade eden Dr. Cevizci, “Gebelik kaybı 25-29 yaş arası kadınlarda yüzde 10 iken, 45 yaş ve üstü kadınlarda yüzde 53 olarak bildiriliyor” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI YAŞAM SÜRDÜRÜN”

Tüm artan risklere rağmen, 40 yaşın üzerindeki kadınların da sağlıklı gebelikler yaşayabileceğini ve 40 yaşın üzerinde olmanın doğumu mutlaka etkileyemeyeceğini söyleyen Dr. Cevizci, “Kronik bir rahatsızlığı olmayan, düzenli doktor takibinde olan ve sağlıklı bir yaşam sürdüren kadınlarda risk minimuma iniyor” dedi.

“BAŞARILI BİR HAMİLELİK GEÇİREBİLİRLER”

35 yaşın üzerindeki kadınların 6 aydan uzun bir süre korunmasız sürdürdükleri birliktelikten sonuç alamadığında bir uzmanla görüşmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Cevizci, “40’lı yaşlarındaki insanlar, mümkün olan en kısa sürede doğurganlık tedavisi alarak başarılı bir hamilelik geçirebilir. Doğru sağlık hizmeti ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile insanlar olumlu sonuçlara sahip olabilir” diye konuştu.