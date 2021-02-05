Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde bir kadın sokakta başıboş dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı. Çantasıyla kendini korumaya çalışan kadının yardımına mahalleli koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüdüğü sırada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, kendini çantasıyla korumaya çalıştı. Kadın, çantasını sallayarak köpekleri uzaklaştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Durumu fark eden mahalleli kadının yardımına koştu. Çevredekilerin de müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken, saldırıya uğrayan kadın yere yığıldı. O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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