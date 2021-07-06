Kadının evine balkondan girerken görüntülenen şüpheli, yakalandı (2)

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin turistik ilçesi Pamukkale'deki Seyir Tepesi'nde bulunan zipline parkuru, adrenalin tutkunlarından ilgi görüyor. Metrelerce yükseklikteki zipline ile eşsiz manzaranın...
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu annesi ve ablasıyla boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yunus...
UNESCO’nun 'Yaşayan insan hazinesi' listesine yer alan 67 yıllık telkari ustası Süryani Suphi Yerlihindi (77), 5 bin yıllık sanatı sürdürüyor. Süryani ustalar tarafından günümüze kadar ulaşan telkari sanatında, Mardin'de 5, Midyat'ta da sadece 20 usta kaldığını söyleyen Yerlihindi, "Süryani Ortodoks cemaati ustaları, sanatı günümüze kadar getirdi. Ben 4 Müslüman'a bu mesleği öğrettim" dedi.