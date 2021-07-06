Kadının evine balkondan girerken görüntülenen şüpheli, yakalandı (2)

Yazar
-
0
4

TUTUKLANDI
Yalova’da Meral Gülseven’in (30) evine balkondan girdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Fatih Yuluk (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

FOTOĞRAFLI

- Reklam -

 

- Reklam -

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri