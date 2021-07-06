Kadının evine balkondan girerken görüntülenen şüpheli, yakalandı (2)

UNESCO’nun 'Yaşayan insan hazinesi' listesine yer alan 67 yıllık telkari ustası Süryani Suphi Yerlihindi (77), 5 bin yıllık sanatı sürdürüyor. Süryani ustalar tarafından günümüze kadar ulaşan telkari sanatında, Mardin'de 5, Midyat'ta da sadece 20 usta kaldığını söyleyen Yerlihindi, "Süryani Ortodoks cemaati ustaları, sanatı günümüze kadar getirdi. Ben 4 Müslüman'a bu mesleği öğrettim" dedi.