KADINERKEKEŞİTTİRNOKTA KONFERANSI 4. YILINDA

- Reklam -

“Kadın Erkek Eşittir Nokta” konferansı 5 Nisan 2023’de “Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Eşitlik!” sloganıyla DasDas Sahne’de yapılacak.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Yanındayız Derneği’nin #kadınerkekeşittirnokta Konferansı, 5 Nisan 2023 Çarşamba günü, 08:30-13:00 saatleri arasında İstanbul DasDas Sahne’de gerçekleşecek. Konferans, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu etrafında alanında deneyimli konuşmacıların yer alacağı dört ilham verici ana oturumdan ve iş dünyasındaki iyi oturumlardan oluşuyor.

- Reklam -

Şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptıkları projeleri anlattıkları iş dünyasındaki iyi uygulamalar oturumunda, kurumların projelerini onlardan yararlanan çalışanlar anlatıyor. Bu beşer dakikadan oluşan kısa oturumlar katılımcılara kişisel hikâyelerini anlatma olanağı sağladığı gibi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki örnek uygulamaların hayatlarımızda nasıl bir fark yaratabileceğini de hatırlatıyor.

“GEÇMİŞTEN ÖĞRENECEK, BUGÜNÜ DEĞERLENDİRECEK VE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ”

Yanındayız Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger #KadınErkekEşittirNokta Konferansı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Yanındayız Derneği, erkeklerden erkeklere köprü kurarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve zihniyet dönüşümünü sağlıyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla 2018 yılında kurulduğumuz günden bu yana, her yıl bir konferans düzenliyoruz. İlkini 2019 yılında gerçekleştirmiştik. Bu yıl #kadınerkekeşittirnokta Konferansımızı, pandemiden sonra yeniden yüz yüze gerçekleştirebilmenin sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılı olması sebebiyle konferansımızın programını geçmişten öğrenecek, bugünü değerlendirecek ve geleceği şekillendirecek şekilde hazırladık. Doğrusu bizim de en çok yoğunlaşmak istediğimiz alan gelecek, yani gençler. Bunun için de gençlerin konferansımıza ücretsiz şekilde katılmasını ve mikrofonu onlara uzatarak geleceği birlikte nasıl şekillendireceğimizi öğrenmeyi planladık.

Berber Dükkânı erkeklerin kendi aralarında birçok şey konuştukları, kimi zaman eşitsiz ve cinsiyetçi bir dil kullandıkları yerdir. Gün olur eşitlikten ya da kadın haklarından söz edilir. ‘Berber Dükkânı Sohbetleri’ oturumunda günümüzdeki bir berber dükkanına göz atıyor, YANINDAYIZ Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Tozluyurt, Avi Alkaş ve Mehmet Nane ile Mert Fırat’ın sahnelediği sohbeti dinliyoruz.

“CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA NELER YAPABİLİRİZİ GENÇLERDEN DİNLİYORUZ“

Bu yıl konferansımızda gençlere söze verip onları dinlemeyi önemsiyoruz. Bu defa ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumunu, neleri farklı yapmamız gerektiğini gençler bize anlatıyor. Dünyanın ve ülkemizin gidişatı aktivistleri olduğu kadar genç sanatçıları, girişimcileri ve sporcuları da etkiliyor. ‘Gençler Toplumsal Cinsiyet Duvarlarını Yıkıyor’ oturumunda Araştırmacı Yazar Evrim Kuran’ın moderatörlüğünde zihniyet dönüşümüne ve eşit bir topluma duyulan ihtiyaca kulak veriyor Cumhuriyetin ikinci yüzyılında neler yapabilirizi gençlerden dinliyoruz.”

YANINDAYIZ DERNEĞİ HAKKINDA

Yanındayız Derneği, ilke ve amaçlarını şu ifadelerle anlatıyor:

“Yanındayız Derneği, erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Türkiye’deki ilk, dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarındandır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin daha çok ve aktif katılımı yoluyla sağlanacak farkındalık ile yasalarda, kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşüme katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Aktif, tutarlı, şeffaf ve hesap verebilir, karşılıklı güven ve saygıya dayanan, iletişim, katılım, iş birliği ve paylaşıma açık, içinde yer almaktan gurur duyulan proje ve uygulamaları öngören, barışçı bir mücadele anlayışını benimseyen değerlere sahiptir.

Yanındayız Derneği; erkekleri hedef alarak, erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlandırılması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar ve projeler yürütmektedir.

Alanında öncü, ilham veren erkeklerin kurucusu olduğu Yanındayız Derneği, etkin bir Yönetim Kuruluna, çalışma gruplarına ve fikir önderi kadınlardan oluşan bir Danışma Kuruluna sahiptir.”