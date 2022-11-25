KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE HAFTASI DOLU DOLU GEÇTİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası”nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Ankara Metrosu’nda “Şiddete Tolerans Yok” sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyasından Etimesgut’ta “Şiddetsiz Hayat Fidanlığı” oluşturulmasına, Eymir Ormanı’nda gerçekleştirilen “Şiddetsiz Adımlar” yürüyüşünden Kadın Lokalleri’nde kurulan Hayat Atölyesi’ne kadar düzenlenen pek çok etkinlikle Başkentli kadınlar bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası” dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

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“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası” kapsamında ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü ortaklaşa bir farkındalık çalışmasına imza attı. Ankara Metrosu vagonlarında bulunan tutamaçlarla; şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim bilgileri ve Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sağladığı hizmetlerin yer aldığı bilgiler anlatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, “Farkındalık çalışması kapsamında hazırlamış olduğumuz görsel materyalleri ve ürünleri toplu taşıma araçlarımızda vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Kadınlarımızın hayatın her alanında evlerinde, iş yerlerinde, kamusal alanlarda şiddetten uzak mutlu ve huzurlu keyifli bir yaşam geçirmeleri en büyük dileğimdir” derken, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ise şunları söyledi:

“Her sene olduğu gibi bu sene de ‘Şiddete Toleransımız Yok’ sloganıyla görünürlük materyalleri hazırladık. Metro vagonlarında bulunan tutamaçlar ve otobüslerdeki afişlerle kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna vurgu yaptık.”

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNDE KADINA ŞİDDETE HAYIR FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Etkinlikler kapsamında Başkent Üniversitesi Hazırlık Kampüsü’nde de farkındalık etkinliği düzenlendi. Büyük ilgi gören etkinlikte öğrenciler kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için boyalarla çizim yaparken, “25 Kasım Kadına Şiddete Hayır” yazılı su dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadın dostu uygulamalarına devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi’nden Bilge Serenay şunları söyledi:

“Bugün burada kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için su dağıtıyoruz ayrıca boyalarımızla birlikte geldik öğrencilerin bugüne özel bir mesaj bırakmalarını istiyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktora Öğretim üyesi Ebru Akçay ise “Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için önemli bir etkinlik düzenleniyor. Sadece 25 Kasım’da değil tüm günlerde şiddete karşı farkındalığımız olması gerekiyor ama böyle önemli günlerde sembolik olarak etkinliklerin olmasını kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

BAŞKENTLİ KADINLARDAN “ŞİDDETSİZ ADIMLAR” YÜRÜYÜŞÜ

Kadın dostu uygulama ve çalışmalarıyla örnek olan ABB, “Şiddetsiz Adımlar” sloganıyla Eymir Ormanı’nda yürüyüş düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının birlikte düzenlediği yürüyüşe; Kadın Lokalleri üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, BelPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ile çok sayıda kadın katıldı.

Düzenlendikleri yürüyüşle farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Gerçekleştirdiğimiz yürüyüşle farkındalık yaratmak istiyoruz ve kadına şiddete hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

KADIN MUHTARLARLA “ŞİDDETSİZ HAYAT FİDANLIĞI”NA AĞAÇ DİKİLDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı 100 kadın muhtarın katılımı ile ağaç dikimi etkinliği düzenledi. Etimesgut’ta “Şiddetsiz Hayat Fidanlığı” adı verilen alanda ağaç diken kadın muhtarlara erkek muhtarlar da destek verdi.

Etkinlikte konuşan BelPA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, “Kadın muhtarlarımızın sayısının fazla olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünün karşısındayız” dedi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ise, “Her sene bu hafta için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu sene de sizlerle birlikte burada ağaç dikme etkinliğinde bir araya geldiğimiz için çok mutluyum” diye konuştu.

ŞİDDETE KARŞI MELEK FİGÜRÜ BOYAMA VE KEÇE YAPIMI

Çankaya Hanımlar Lokali’nde melek figürü boyama ve keçe yapımı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için melek figürünü ve ellerini boyadı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, etkinliklerle ilgili şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Haftası’nda etkinlikler düzenledik. Amacımız bu güne dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak.”