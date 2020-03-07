CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların toplumsal ve siyasal anlamdaki konumlarının, ülkenin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olduğunu söyledi.

NEREDEN NEREYE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Gürer, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığı açıklamasında, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan düzenlemelerle pek çok hakka sahip olan, ülkenin çağdaşlaşması için erkeklerde omuz omuza yürüyebilen kadınların, aradan yaklaşık bir asır geçtikten sonra günümüzde iktidarın kutuplaştırıcı tavrı nedeniyle şiddete maruz kalan, dışlanan bir konuma itildiğini belirtti.

KADIN İŞÇİLERİNİN GREVİ

8 Mart 1857’de ABD’de tekstil sektöründe çalışan kadınların düşük ücret ve insanlık dışı çalışma koşullarını proteste etmek için başlattığı grevin yıldönümü olan 8 Mart’ın 1977 yılından itibaren Dünya Kadınlar Günü olarak kutlandığını anımsatan CHP Milletvekili Gürer, “Tarihsel sürece baktığımızda Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapılan düzenlemelerde kadınlarımız hem siyasal hem de toplumsal açıdan pek çok hakka sahip olmuş, Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları, 1934 yılında ise dünyadaki çok sayıdaki uygar denilen ülkelerden önce Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Çünkü kadınların toplumsal ve siyasal anlamdaki konumları, o ülkenin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır” dedi.

ŞİDDETİN BİLANÇOSU

Ancak aradan bir asır geçtikten sonra günümüzde AKP iktidarının kutuplaştırıcı tavrının, kadınlar üzerinde de olumsuz etkilerinin görülmesine neden olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Son 17 yıl içinde kadına yönelik şiddet olaylarında çok büyük artışlar olmuştur. 2019 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 474 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Soru önergemize yanıt veren İçişleri Bakanlığı 2017 yılında 133 bin 809, 2018 yılının ilk 7 ayında ise 96 bin 417 kadının şiddete maruz kaldığını belirtilen yıllar arasında 393 kadın öldürüldüğü bildirdi” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin bireysel ve münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kadınlarımız, evde, işyerinde, yaşamın her alanında şiddete maruz kalabilmektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” şeklinde konuştu.

Kadına yönelik her türlü şiddete, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “CHP iktidarlarında kadınlarımızın toplumsal, siyasal ve hayatın her alanında eşit haklara sahip olacağına inancımla tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü anlamına uygun yaşanmasını diliyorum”ifadelerine yer verdi.