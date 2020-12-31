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Kadına şiddete karşı atılan her adımın destekçisiyiz

TÜRK Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Kadınlara uzanan insanlık dışı bu melun anlayışta olanları şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kadına şiddetin son bulması için atılması gereken her türlü adımın sonuna kadar destekçisiyiz” dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, öğretim üyesi Aylin Sözer’in İstanbul’da Kemal Delbe tarafından öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Kadınlara yönelik insanlık dışı anlayışta olanları şiddetle ve nefretle kınadığını belirten Ünal, kadın cinayetlerinin son bulmasına yönelik yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını belirtti. 

“Kadına şiddetin son bulması için atılması gereken her türlü adımın sonuna kadar destekçisiyiz” diyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, şunları kaydetti: 

“Türkiye bu kambur ve ayıptan kurtulmalıdır. Bu habis ruhlu kişiler en ağır ceza almalıdırlar. Kadın ve çocuk cinayetleri ve tecavüzlerine, iyi hal gibi uygulamalar kabul edilemez. Yasalarımızda boşluk veya eksiklik varsa geciktirilmeden düzenlenmelidir. Dinimiz, kültürümüz kısacası eşsiz medeniyetimizde böyle bir sapkınlıklara asla ve asla müsamaha yoktur. Kadınlar ve çocuklar emanettir, emin olmak durumundadırlar. Kadınları ve çocukları emin olamayan ve korku içerisinde yaşayan toplumlarda huzurdan, kardeşlikten ve bereketten bahsedemeyiz. Millet olarak bu konu her yönüyle değerlendirilmeli, adli tedbirlerin yanında toplumsal tedbirler de alınmalıdır. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, milletimizin değerlerine uyuşmayan ve yakışmayan kadın cinayetlerinin son bulmasına yönelik, yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi olduğumuzu bir kez daha dile getiriyorum. Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve yaşadıkları şiddet sonucu hayatını kaybeden bütün kadınlara Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânları cennet olsun. Bu vahşetlerin ve yaşanan acıların son bulmasını diliyor, böyle acıların yaşanmaması için birlikte ve bilinçli bir mücadeleye bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.”

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Etiketler: Kadına ŞiddetTÜRK Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal
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