Kadın yolcunun unuttuğu cüzdanı zabıtaya teslim etti

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’da özel bir halk otobüsünde yolculardan birinin bulduğu ve içerisinde bir miktar para dışında herhangi bir kimlik ya da adres bilgisi bulunmayan cüzdan sahibine ulaştırılması için zabıtaya teslim edildi. Otobüsün güvenlik kamera kayıtlarından cüzdanın sahibinin bulunması için çalışma sürüyor.

Sırrın Mahallesi ile Karaköprü hattındaki özel bir halk otobüsünde yolculardan biri koltuk üzerinde bir kadın cüzdanı fark etti. Yolcu, içinde bir miktar para olan cüzdanı otobüsün şoförü Ramazan Buzluoğlu’na teslim etti. Cüzdanı kontrol eden Buzluoğlu, cüzdanın içerisinde para dışında herhangi bir kimlik ya da adres bilgisi olmadığını görerek, durumu özel halk otobüsü garajındaki yetkililere bildirdi. Buzluoğlu, daha sonra cüzdanı içerisindeki parayla birlikte tutanak karşılığında Zabıta Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

‘SAHİBİNİ BULUP TESLİM EDECEĞİZ’

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’ndeki görevliler, otobüsün kamera kayıtlarını inceleyerek cüzdanın sahibini belirlemeye çalıştı. Kamera kayıtlarında cüzdanın bulunduğu koltukta son olarak iki kadının oturduğu tespit edildi. Otobüs şoförü Ramazan Buzluoğlu, cüzdanı yaşlı bir yolcunun kendisine teslim ettiğini belirterek, “İnşallah sahibini bulup teslim edeceğiz. Bu cüzdanın içerisinde kimlik falan yok, sadece bir miktar para var. Koltuğun üstündeydi, iki kadındı, aceleleri vardı, unutmuşlar. Yaşlı bir amca bana verdi. Ben de gereken yerlere getirip teslim ettim” dedi.

Trafik Zabıta Şube Müdürü Mehmet Satıcı ise otobüs şoförü Buzluoğlu’nun parayı kendilerine getirdiğini belirterek, “Parayı tutanak karşılığında teslim aldık. Kamera kayıtlarını inceledik ve paranın bir kadına ait olduğunu belirledik. İnşallah sahibini bulup cüzdanı teslim edeceğiz” diye konuştu.

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