Türkiye genelinde sergilenen kadın yazarların oyunları “Dördüncü Ankara Buluşması” kapsamında 11-15 Aralık’ta başkentte seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt:

– “Bu sezon çok farklı konseptte bir repertuvar oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda Türk kadın yazarlarımızın Devlet Tiyatrolarında ilk kez oynanan eserlerini kadın yönetmenlerimiz sahneye taşıyor”

Türkiye genelindeki sahnelerde sergilenen kadın yazarların oyunları 11-15Aralık’ta Ankara’da seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayagöre, Devlet Tiyatrolarında geçen yıllarda başlatılan oyun haftaları yeni sezonda da “Kadın Yazarlar Haftası” ile devam edecek.

Bu kapsamda Devlet Tiyatroları sahnelerindeki kadın yazarların oyunları 11-15 Aralık’ta Ankara’da seyirciyle buluşacak.

İstanbul,Bursa, Konya, Diyarbakır, Sivas, Antalya, Erzurum ve Trabzon Devlet Tiyatroları yapımı, kapalı gişe oynayan 8 oyun, 47 temsille”Kadın Yazarlar Haftası” süresince başkent sahnelerine taşınacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, “Dördüncü Ankara Buluşması” olarak adlandırılan etkinliğe ilişkin, “Bu sezon çok farklı konseptte bir repertuvar oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda Türk kadın yazarlarımızın Devlet Tiyatrolarında ilk kez oynanan eserlerini kadın yönetmenlerimiz sahneye taşıyor.” ifadesini kullandı.

Kurt,çalışmanın, Tükiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Mart’ta ana hatları açıklanan Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde kadınların eğitimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

– Dördüncü Ankara Buluşması

İstanbul Devlet Tiyatrosundan “Bir Peri Masalı (Radyum Kızları)”,Bursa Devlet Tiyatrosundan “Barbara’nın Doğumu”,Diyarbakır Devlet Tiyatrosundan “Gül’e Ağıt”, Antalya Devlet Tiyatrosundan “Zümrüdüanka” ve birçok eser Dördüncü Ankara Buluşması’nın seyirlik oyunları arasında yer alıyor.

Kardelen Kasaplar’ın yazdığı ve Laçin Ceylan’ın yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Bir Peri Masalı (Radyum Kızları)”Stüdyo Sahne’de seyirci karşısına çıkacak.

Duygu Ergun’un yazdığı ve Ece Okay’ın yönettiği Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Barbara’nın Doğumu” Küçük Tiyatro’da perde açacak.

Etkinlik süresince 75. Yıl Sahnesi’nde Zehra İpşiroğlu’nun yazdığı ve Ayşen İnci’nin yönettiği Sivas Devlet Tiyatrosu yapımı “Lena,Leyla ve Diğerleri”, Akün Sahnesi’nde Elif Solak’ın yazdığı ve Ezgi Yentürk’ün yönettiği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı”Zümrüdüanka”, Altındağ Tiyatrosu’nda Ceren Olpak ve Gülsüm Çiçekçi’nin yazdığı ve Defne Yalnız’ın yönettiği Konya Devlet Tiyatrosu yapımı “Gün Anneme Gebe-Nefes”seyirciyle buluşacak.

Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde Deniz Altun’un yazdığı ve Ebru Nil Aydın’ın yönettiği Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı “Gül’e Ağıt”,Oda Tiyatrosu’nda Filiz Adıgüzel’in yazdığı ve Kader Gözpınar’ın yönettiği Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı “Ufak Bir Hata”,Şinasi Sahnesi’nde ise Dilan Demirel’in yazdığı ve Ebru Kara’nın yönettiği Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı “İkinci El Cinayet” isimli oyunlar sahnelenecek.