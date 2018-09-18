KADIN YAZARLAR ÇANKAYA’DA BULUŞUYOR

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor.

24-28 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek etkinliğe alanında uzman birçok kadın yazar katılacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve önemli projeleriyle Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, “Kadın Yazarlar Haftası” düzenliyor. Etkinlik kapsamında alanında uzman birçok kadın yazar okurlarıyla buluşacak.

Ayizi Yayıncılık’la işbirliği yapılarak düzenlenen etkinlik, 24-28 Eylül tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Her gün farklı konularda düzenlenecek söyleşilere, yazarlar ve akademisyenler katılacak.

“EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdan eşit bir şekilde yararlanmaları, sanattaki varlıklarını arttırmaları ve görünür kılınmaları için çalıştıklarını vurgulayarak, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

TARTIŞILAN KİTAPLAR HEDİYE EDİLECEK

Her gün farklı kitap ve konu üzerinde yapılacak söyleşilerin ardından etkinliğe katılanlara, “Her İşte Bir Hayır Vardır”, “Baş Harfi F”, “Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler 2”, “Bu Toprağın Ötekileri”, “Dünyanın Bütün Pastaneleri”, “Babam Yalnız Öldü” kitapları hediye edilecek.

5 GÜNDE 7 SÖYLEŞİ

5 günde 7 farklı söyleşinin düzenleneceği etkinliğin ayrıntıları ise şöyle:

24 Eylül 2018 Pazartesi

15.00-17.00 / Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu /Söyleşi-Kitap İmza

“Her İşte Bir Hayır Vardır” kitabıyla Ekin Açıkgöz

19.00-21.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi /Söyleşi

Aksu Bora, İlknur Üstün, Selma Acuner (Ayizi Yayınevi)

Kadın Hareketi –Sema Kendirci (Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı)

25 Eylül 2018 Salı

16.30-18.30 / Zülfü Livaneli Kültür Merkezi /Söyleşi “Bedenimiz Bizimdir”

Aslı Alpar (Kaos GL), Meltem Ağduk (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu), Selma Atabey (SES)

19.00-21.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi /Söyleşi -Kadınların Dünyası

Hande Aydın, Meral Akbaş

26 Eylül 2018 Çarşamba

15.00-17.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi /Söyleşi-Kitap İmza

“İradenin İyimserliği” kitabı

Aksu Bora, Binnaz Saktanbar, Özlem Yeniay, Emek Çaylı, İlknur Hacısoftaoğlu, Zehra Çelenk, Nevin Yıldız Tahincioğlu, İlknur Üstün.

27 Eylül 2018 Perşembe

15.00-17.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi / Söyleşi “Kadınlar Nasıl Yazar?”

Hatice Sönmez Kaya (Çiğdem Ülker Atölyesi), Reyhan Saygın, Sevgi Can Yağcı Aksel, Ülkü Günay.

28 Eylül 2018 Cuma

19.00-21.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi / Söyleşi “Hikayelerimizi Yazmak”

Biray Anıl Birer, Hatice Göz (Feminerva Dergi), Sofya Kurban (Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi), Seçin Tuncel (Kaos GL – Kadın Kadına Öykü Yarışması)