Kadın ve Ekonomik Şiddet

- Reklam -

25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Ankara Barosu’nda, Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Ekonomik Şiddet: ‘Emek’ Paneli düzenlendi. Kadının maddi emeğinin farkındalığına dikkat çekildi.

Hazal Ergen/Ankara

Ankara Barosu’nda 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde şiddetin ekonomik boyutu olarak emek ele alındı. Kadın emeğinin yok sayılmayıp hukuka taşınması gerektiği vurgulandı. Kadının ev içi emeğinin göz ardı edilmemesinin altı çizildi.

- Reklam -

Kadın Maddi, Manevi Desteklenmeli

Avukat Deniz Olcay, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “ Evde, ekonomik şiddet şöyledir; üşüyen kadının doğalgazı açmasına karşı çıkılırken yalnızca erkeğin açması ve bundan başlayıp fiziksel şiddete dönüşmesi de görülebilir. Ev ortamında, kendisinden beklenenleri yerine getiremediği için sürekli eleştirilen kadın, bunalıma ve ardından içe kapanmaya yönelebiliyor. Bazı erkekler, eşinin alarmını kapatıp işe gitmesini engelleyebiliyor, bu da ekonomik şiddete bir örnektir. Burada ev işindeki şiddet, iş yerini de tetikler. Devamında ben ne yaptım da bunları hak ettim gibi kendini suçlama noktasına varılabiliyor.

Her an, her yerde başımıza bir şey gelebileceği fikri, kırılganlık hissine sebep olur. Bunların ardından yeni bir iş bulması, yeni bir ortama girmesi ve kendini güçlendirmesi de zorlaşıyor. Kadına siyasal okuryazarlık kazandırmak, maddi destek sunmak onu güçlendiren etkenlerdendir. Aslında o süreçte pasif değiliz. Kadın, bir sebepten o ilişkiden çıkamıyor olabilir ama erkekten gizli birikim yapıyor, banka hesabı açıyor, ek iş buluyor. Bu şekilde borçlarını kapatabiliyor. Kadının sarsılan güvenini yerine getirmek için ailenin ve sosyal çevrenin yeri önemli. Kadının, kendisini yalnız hissetmemesi, destekleyici tavırlar iyileşme sürecini hızlandırıyor. Kadın, kendisini koruyan, istemediği ilişkiden çıkabileceği yasaların olduğunu bilmeli, hak kayıpları yaşanırsa kadında da bireysel kayıplar meydana geliyor.”

Hukuku İyi Bilmek Lazım

Kadındaki suçluluk duygusu arttıkça eyleme geçmesi de geciktiği, sürekli kısır döngü olduğu belirtildi. Doktor Nezahat Demiray Doğanay, şöyle konuştu: “ Kamu hukukundaki hakların özel hukukta da sürekli görünümü vardır. Özel alan siyasaldır, kamusal alana çekilmek zorundadır. Orada çözülmelidir. Evliliğin sosyal boyutu olduğunu, medeni hukuk da inkar etmez. Bu noktaya çoktan geldik, feminizme teşekkürler. Sosyal haklar çerçevesinde ailenin ve evlilik kurumunun korunmasından bahsediyoruz. Şiddete uğramış kadının güçlenmesi için kendisi ve yakın çevresi çaba harcayacak ama bunun sosyal, kamusal boyutu inkar edilemez. Bunu iyileştirme koşulları burada inşa edilmeli. Benzeri sorunların tekrarlanmaması için kurumsal çözümler bulunmak zorundadır. Yani haklar gerçekleştirilmelidir. Burada ekonomik şiddet olarak nafaka sorunu, kalıcı ve yapısal bir çözüme kavuşturmalıdır. Siyasal, sosyal, ekonomik hukuk politikalarının değişmesi gerekiyor. Ama bunu hak savunuculuğu ile yapmak lazım. İyi bir insan haklarını ve devletin sosyal haklar yükümlülüğünü devamlı aklımızda tutarak yapabiliriz. En basit olduğunu düşündüğümüz bir dava dilekçesinde bile bu dili sürekli koruyarak uygulanmalı. Karşılaştığımız her hukuki sorunda, sosyal hak boyutunun olabileceğini akılda tutarak hareket etmemiz gerekiyor.”

Avukatların ve Baro Başkanı Mustafa Köroğlu’nun da yer aldığı panelde, konuşmacılara onur belgesi takdim edildi.