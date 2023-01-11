KADIN VE AİLE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2022 YILLIK RAPORU YAYINLANDI

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Kadın dostu uygulamalarla toplumsal farkındalık çalışmalarına imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Şube Müdürlüğünün 2022 Yıllık Raporu’nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı.

2022 yılında 7 bin 326 kadına ulaşıldığını belirtilen ve çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda; kadın sığınmaevlerine başvuran kadınların yüzde 47,6’sının psikolojik, yüzde 30,5’inin fiziksel şiddete uğradığı ifade edildi.

Başkentte kadınların taleplerini dikkate alarak örnek projelerle yanında olmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kenti kadın dostu bir şehir yapmak için farkındalık çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor.

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Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratan çalışmalar yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü; 2022 Yıllık Raporu’nu yayınladı. ABB’nin resmi internet sitesinde yayınlanan rapor aynı zamanda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlarla da paylaşıldı.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, yapılan faaliyetlerin yanı sıra istatistiki verilerin de yer aldığı çarpıcı tespitlere raporunda yer verdi.

2022 YILINDA 7 BİN 326 KADINA ULAŞILDI

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda sosyal ve ekonomik veriler de yer aldı. Eğitim seviyesi azaldıkça Kadın Danışma Merkezlerine başvuru yapan kadın sayısının arttığı gözlemlendi. Başvuran kadınların yüzde 1,1’i okuma yazma bilmeyen, yüzde 30,9’u ilkokul mezunu, yüzde 19,7’si ortaokul mezunu ve yüzde 36,8’i lise mezunu olarak istatistiklere yansıdı.

Merkezlere başvuran evli kadın oranı yüzde 61,2 iken bekâr kadın oranı yüzde 38,8 oldu. Merkezlere işsiz kadınların daha çok destek için başvurduğu ortaya çıktı.

Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınlar çoğunlukla telefonla danışmayı tercih ederken, 2022 yılında 261 kadın yüz yüze görüşmeyi, 2 bin 92 kadın ise 7/24 açık olan “0549 248 64 86” numaralı hattı arayarak telefonla danışmayı tercih etti.

Kadın Danışma Merkezlerine başvuran kadınlardan yüzde 56,6’sının psikolojik şiddet nedeniyle merkezlere geldiği kaydedildi.

KADIN SIĞINMAEVLERİNDEN 80 KADIN VE 47 ÇOCUK YARARLANDI

Kadın Sığınmaevlerine ait verilere de yer verilen raporda; bu merkezlerden 2022 yılında 80 kadın ve 47 çocuğun yararlandığı ifade edildi. Kadınların uğradıkları şiddet türleri ve oranları; fiziksel şiddet yüzde 30,5, psikolojik şiddet yüzde 47,6, cinsel şiddet yüzde 9,5 ve ekonomik şiddet yüzde 12,4 olarak açıklandı. Ayrıca raporda; kadınların en çok eş ya da partnerlerinden şiddet gördüğü kaydedildi.

KADIN DANIŞMA MERKEZİNE YOĞUN İLGİ

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden toplam Kadın Danışma Merkezi’nde; sorumlu şeften sosyal hizmet uzmanına, proje asistanından avukata, sosyolog ve psikologdan eğitmene kadar alanında uzman kişiler hizmet veriyor.

Ulus Gençlik Parkı Danışma Merkezi’nde fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ya da uğrama riski altında bulunan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetinin yanı sıra ücretsiz psikolojik danışmanlık ve hukuksal danışmanlık desteği de sağlanıyor.

Kadın Danışma Merkezi’ne bağlı Keçiören, Şafaktepe, AŞTİ ve Altındağ’da toplam 4 Kadın Danışma Birimi hizmet vermeyi sürdürüyor.

BİRBİRİNDEN ANLAMLI ÇALIŞMALARA İMZA ATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile kadınlara “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” kursu 2022 yılında üç ayrı grupta uygulandı. Çalışan kadınların güvenle çocuklarını emanet edebileceği eğitimli ve nitelikli bakıcılar yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile sertifika almaya hak kazanan kadınlara sigortalı çalışabilecekleri iş imkânı sağlandı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı iş birliği ile “Kadın Sağlığının Korunması, Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi” isimli proje hayata geçirildi. Proje sayesinde kadınlara yaşam dönemlerine özgü konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak, koruyucu sağlık davranışları geliştirebilmeleri, sağlık bilincinin artırılması ve ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri konusunda farkındalık sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda 7 farklı Kadınlar Lokalinde 147 kadına ‘Kadın Sağlığı’ konulu seminer verildi. Proje 2023 yılında da devam edecek.

MOR HARİTAMDAN KADIN GÜÇLENME MERKEZİNE KADAR PEK ÇOK PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Ankara’yı kadınlar için güvenli bir kent hâle getirmeyi amaçlayan ABB, şiddetle mücadelede sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı da sürdürdü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığıyla yürütülen “Şiddet Mağduru Kadınların İstihdama Katılımın Kolaylaştırılması Projesi” ile kadınların mesleki güçlendirmesinin sağlanabilmesi için sığınmaevinin bulunduğu alanda bir üretim ve eğitim atölyesi kuruldu. Kadınların üretimi olan ürünler Zafer Çarşısı içerisinde “Yeni Hayat” adıyla hizmet veren hediyelik eşya dükkânında satıldı.

Hollanda Büyükelçiliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında Matra Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları Hibe Programı kapsamında yürütülen “Kadın Güçlenme Merkezi” projesi kapsamında ilk “hukuk kliniği” açıldı.

Türkiye’nin ilk dijital haritası olan “Mor Haritam” platformu erişiminin kolaylaştırılması için Şeffaf Ankara uygulamasına taşındı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanında en iyi uygulama olarak ödüle layık görüldü.

ANKET ÇALIŞMALARI DA YAPILDI

Kent Hizmetleri Kadın İhtiyaçları Anketi ile 1000’i yüz yüze, 5 bini dijital platformlar aracılığıyla olmak üzere toplam 6 bin kadınla görüşüldü. Anketin sonucu ise yüzde 26’lık oranla “güvenlik” oldu. Ankara’nın daha güvenli hâle getirilmesi ihtiyacı sonucunda 2023 yılı için “Güvenli Kent Ankara” Projesinin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Raporda yer alan tüm bilgilere, “https://www.ankara.bel.tr/kadin-calismalari/yillik-rapor” adresi üzerinden ulaşılabilir.