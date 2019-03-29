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29 Mart 2019
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Hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kadın polis otomobilde nişanlısını vurdu

Editör Editör

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre otomobilde tartıştığı nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.’yi tabancayla vurup, ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.’nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak’ta meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nun yanında park halinde bulunan 06 BV 7036 plakalı otomobil içerisindeki Komiser Yardımcısı Yeliz Y. ile nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yeliz Y., belindeki tabancayla Hasan Hüseyin G.’ye ateş etti. Hasan Hüseyin G. vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, Yeliz Y. ise ardından aynı tabancayla kendini vurdu.   

Silah seslerini duyanlar, otomobilde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeliz Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Hasan Hüseyin G.’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan polis, çevrede toplanan kalabalığa olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ise otomobilde inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Yeliz Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.’nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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