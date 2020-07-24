Günümüzde iktidar kalkınma kavramından çok büyüme kavramını kullanmayı seviyor. Oysa kalkınma insana fayda sağlamayı da içeren, içinde; eğitim, adalet, hak ve özgürlükler gibi unsurları da barındıran, aslında büyümeden çok ama çok daha önemli bir kavramdır.

Teşbihte hata olmaz kalkınmayı bir insanın bebekten sağlıklı ve nitelikli yetişkin bir insana dönüşmesine, büyümeyi ise bol karbonhidrat ve şeker içeren bir beslenme ile aşırı kilo alarak obez olmasına benzetebiliriz. 250 kilogramlık bir obez yetiştirmek, 75 kilogramlık sağlıklı ve sportif yapılı bir genç yetiştirmekten daha büyük bir başarı olarak takdim edilemez değil mi?

Başarılı bir kalkınmadan bahsettiğimizde ise bir toplumun yarısından fazlasını oluşturan kadınların bu kalkınmadan eşit ve hatta pozitif ayrımcılık ile adaletli bir pay almaması mümkün değildir.

Kadın kalkınmanın ana dinamiğidir, çünkü; kalkınma ancak ve ancak yeterli sayıda, nitelikli insan gücü sayesinde ortaya çıkabilen bir dinamiktir.

Nitelikli insan gücünün oluşumu ise hem biyolojik ve hem de kültürel olarak çok büyük ölçüde kadına bağlıdır. Sağlıklı bir çocuk doğurmak, onu sağlıklı bir şekilde büyütmek ve gerekli nitelikleri kazandırmakta kadının rolü tahmin edilenden çok daha büyüktür.

Kadın bir taraftan kalkınmaya kişisel olarak katkı sağlarken diğer taraftan da yetiştirdiği çocuklar vasıtası ile kalkınmayı desteklemektedir. Bu oldukça ağır ve açıkçası eşitliksiz bir sorumluluktur ve bu yüzden de kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmalı, toplum yaşamında hukuki yada fiili gerekçeler ile hak ve özgürlüklerinden mahrum edilmesi kesin bir şekilde engellenmelidir.

Ne yazık ki geçmişten taşıdığımız bazı gelenek, görenek, inanç ve değer yargıları ülkemizde kadının hor ve hatta ikinci sınıf bir varlık olarak görülmesine yol açmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu Cumhuriyet devrimleri ile kadınların bir çok hukuki hakka dünyanın diğer toplumlarından önce kavuşmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk kadına sadece hukuki haklar tanımamış, iş ve eylemleri ile de kadının hak ve hukukunu korumuştur. Kadının siyasi, ekonomik, hukuki, eğitim ve çalışma hakları Cumhuriyet devrimi ve Cumhuriyet rejimi sayesinde tesis edilmiştir.

Maalesef rejimi yada hukuku değiştirmek insanların kafa yapılarını da değiştirmeye yetmiyor, geçmişten sürüklenen değer yargılarının tortuları modern hukuk sisteminde bile kolay kolay yok edilemiyor, hukuken olmasa dahi fiilen varlığını sürdürebiliyor.

Bugünkü siyasi yaşamda kadının temsili ne yazık ki çok az, oysa ne anayasada ve ne de siyasi partiler kanununda bu yönde olumsuz bir hukuk kuralı yok ama fiili durum siyasette kadın erkek eşitliğini sağlamıyor, siyaset arenası erkek egemen bir tablo çiziyor.

Aynı şekilde kadının çalışma yaşamına katılımı ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili de herhangi bir yasal yada anayasal kısıtlama bulunmamaktadır, lakin kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olmasına rağmen çalışanlar arasında kadın sayısı hala azınlıktadır. Daha da kötüsü aynı işte çalışan erkek ve kadınlar arasında ücret ve hak eşitsizlikleri de tam olarak ortadan kaldırılamamıştır.

Kadınların eğitim hakkından yararlanması ve toplum yaşamında tek başına ayakta kalabilecek niteliğe kavuşması da hala sorunlu bir alandır. Merkezi sınav sistemi kapsamında kadınların erkeklerden daha düşük bir başarı sergilemediğini hatta zaman zaman daha yüksek bir başarı gösterdiğini biliyoruz, lakin kız çocuklarının okutulmasının önünde hala gelenekten gelen çok ciddi engeller var.

Medeni kanunumuz ve anayasamız kadına resmi nikah ile çok ciddi haklar tanıdığı halde hala sadece dini nikah ile evlenerek bir çok haktan mahrum kalan milyonlarca kadın bulunmaktadır. Bu yüzden eşinden kalan miras, emeklilik maaşı ve benzeri haklardan mahrum kalan, mağdur olan nice kadın bulunmaktadır. En kötüsü de resmi evlilik cüzdanını görmeden dini nikah kıyan imamların resmi görevli devlet memuru olmasıdır, imamlar bile bile bu hukuksuzluğa imza atmaktadırlar.

Çocuk gelinler konusuna girmek ise son derecede acı vericidir, kendi ayakları üzerinde duramayan, eğitimini tamamlamamış, kendisine bakabilecek, çocuk yetiştirebilecek niteliğe ulaşmamış, kendisi ile ilgili hukuki kararları alabilecek reşit olma şartlarını taşımayan kız çocuklarının aile kararı ile evlendirilmeleri bir insanlık dramıdır.

Kadına karşı şiddet ise toplumumuzun en büyük yaralarından biridir. Çocukluktan itibaren erkek egemen bir kültür ile egosu şişirilen erkekler kadına karşı şiddet uygulamayı doğal bir hak olarak görmektedirler. Üstelik sadece eşlerini değil, kızlarını, kızkardeşlerini ve hatta analarını bile şiddet uygulayarak adam etme hakkını kendinde gören erkekler ve “kızını dövmeyen dizini döver”, “saçı uzun, aklı kısa” benzeri cevherler yumurtlayan bir kültür ve bu kültürü oluşturan değerler, gelenek, görenek ve inançlar çok ciddi bir sorundur. Bu sorunu çözmeye yönelik atılan hukuki adımlar ise bugün tehdit altındadır.

Aslında İstanbul’da imzalanıp, İstanbul’un adı ile anıldığı için gurur duymamız gereken Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, şimdilerde eski değer yargılarını, gelenek, görenek ve inançları bugünkü çağdaş topluma dayatma hedefi ile hareket eden muhafazakar çevreler tarafından ortadan kaldırılmak istenmektedir.

İstanbul sözleşmesi; kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Bu sözleşme tamamı ile kadına karşı şidddeti kapsamasına rağmen “ailenin korunması” ve “LGBT’ye hak tanıyor” gibi yalan yanlış gerekçeler üretilerek Türkiye’nin bu sözleşmeden ayrılması talep edilmektedir.

Şiddeti korumanın bahanesi ailenin korunması yada LGBT’den hoşlanmamak olamaz bu sözleşmeyi imzalayan iktidarın mahalle baskısına boyun eğmemesini umuyorum.

Sonuç olarak; toplumun en az yarısını oluşturan kadınların hakkı hukuku korunmadan, nitelikleri arttırılıp, toplum yaşamının her alanında hakkı ile var olmaları sağlanmadan kalkınma malkınma olmaz demedi demeyin.