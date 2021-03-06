Kadın mühendisler Turkcell’le iş hayatına katılıyor

İSTANBUL (DHA) – Turkcell’in son olarak teknoloji geliştirme alanında fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlattığı ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ programının iş hayatına yeni atılacak genç kadın mühendisleri hedefleyen birinci fazı tamamlandı. Programın ikinci fazında çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış farklı meslek gruplarından deneyimli kadın profesyonellerin Turkcell bünyesine katılmaları hedefleniyor.

Turkcell Grup, toplam yüzde 55 olan kadın çalışan oranını 2030 yılında yüzde 60’a çıkarmayı planlıyor. Toplam çalışan kadın sayısının 13 bin 089 olduğu Turkcell Grubu, Türkiye’nin kadın çalışan oranının erkek çalışan oranından fazla olduğu ve bu yönüyle en çok kadın istihdamı sağlayan şirket topluluklarından biri konumunda bulunuyor.

Turkcell’in teknoloji alanında çalışan kadın sayısını artırmak amacıyla 2013 yılından bu yana projeler yürüttüyor. Bu kapsamda 2020 yılı sonunda lansmanını gerçekleştirdiği ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ programının birinci fazı tamamlanarak iş hayatına adım atacak olan 101 genç kadın 6 haftalık online Teknoloji Kampı’na katılım sağladı.

4 FARKLI EĞİTİM SINIFI OLUŞTURULDU

5 bine yakın başvuru arasından seçilen 17’si üçüncü sınıf, 55’i dördüncü sınıf öğrencisi, 24’ü yeni mezun, 5’ i de yüksek lisans öğrencisi olan adaylar, 6 hafta boyunca tercih ettikleri yazılım diline göre 166 saatlik eğitim aldılar. Türkiye’nin farklı bölgelerinden programa katılmaya hak kazanan kadın mühendisler için; Android/ Kotlin, IOS/ Swift, Java, .Net olmak üzere 4 farklı eğitim sınıfı oluşturuldu ve kadın öğrenciler ilgi duydukları kodlama alanına göre eğitimlerini tamamladılar. Teknoloji Kampı süresince Turkcell’den atanan profesyonellerden, 48 saatlik mentorluk alan kadın öğrenciler teknik eğitimlerin yanı sıra; mentorlarının deneyim ve tavsiyelerini alarak kendilerini geliştirme ve profesyonel hayata hazırlama fırsatı yakaladılar.

KADIN MÜHENDİSLER İÇİN ORTAK BİR İLETİŞİM PLATFORMU SAĞLADI

Teknoloji Kampı’nın tamamıyla dijital olması, farklı illerden ve üniversitelerden programa katılan kadın mühendisler için ortak bir iletişim platformu sağladı. Her hafta yaptıkları çalışmalarla, öğrendiklerini pekiştirme imkanı bulan katılımcılar; sunum teknikleri, proje yönetimi, 5G teknolojileri, yapay zeka gibi konularda alanında profesyonel uzmanlardan eğitim alırken; Turkcell’deki kadın yöneticiler ile ‘kahve molası’ sohbetlerinde bir araya geldiler. Eğitim sonunda Turkcell üst yöneticilerinden oluşan komiteye projelerini sunan ve başarılı değerlendirilen kadın mühendisler, Turkcell’de part-time olarak çalışmaya hak kazandılar.

KADINLARIN YENİDEN İŞ HAYATINA KAZANDIRILMALARI AMAÇLANIYOR

Projenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlayan ikinci aşamasında; çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli beyaz yakalı kadın profesyonellere, Turkcell bünyesinde bulunan tüm departmanlarda çeşitli iş imkanları fırsatı sunulması ve yeniden iş hayatına kazandırılmaları amaçlanıyor.

“PEK ÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Turkcell’in uzun yıllardır, başta ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ olmak üzere kadın istihdamını artırmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçirdik ilerleyen dönemlerde de benzer programlar aracılığıyla iş hayatına yeni atılan veya iş deneyimi bulunan kadınlar için Turkcell bünyesinde çalışma imkanı sunulacak” diye konuştu.

“KADINLARIN İŞ DÜNYASINDA AKTİF OLARAK YER ALMALI”

Demir, “Kadının iş gücüne katılımını, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olarak görüyoruz. Kadınların iş dünyasında aktif olarak yer alması; inovasyon, çeşitlilik, iyi yönetişim, sürdürülebilirlik, karar süreçlerinde duygusal zeka ile yaklaşım gibi kazanımları da beraberinde getirecek. Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliği sadece ülkelerin değil, global ekonominin de iyileştirilmesi adına atılması gereken bir adım” şeklinde konuştu.

TURKCELL’DE ÇALIŞANLARA BİRÇOK YAN HAK SUNULUYOR

Turkcell, kadın çalışanlara istihdam imkanı sağlamak için yıllardır pek çok örnek uygulamaya imza atarak iş hayatında kadınlar için eşit fırsat sağlıyor. Bu kapsamda çalışanlara esnek çalışma modeli ve özel yan haklar sunuluyor. Turkcell’de tüm çalışanlar için tanınan haklar sırasıyla:

Çalışanlara çocuklarının okul başlangıç ve karne günlerinde özel izin veriliyor.

Kadın çalışanlara ayrıca kreş yardımı sağlanıyor.

Yasal ödemelerin tümü eksiksiz şekilde şirket tarafından karşılanıyor.

Çalışanların sigorta paketleri doğum ve çocuk sağlığını kapsayacak şekilde düzenleniyor.

Çalışanlar, çocuklarının ihtiyaçları doğrultusunda pedagog desteği alabiliyor. Çocukları için çeşitli branşlarda oyun atölyeleri tasarlanıyor.

Çalışanlara evlilik kredisi ve evlilik paketi tanınıyor, evlenen çiftin adına bağış yapılıyor.

Ayrıca, pandemi sürecinde oluşan ‘şimdiki normal’de kadın çalışanlar için yeni dijital çalışma modelleri tasarlandı. ‘Uzaktan çalışma’ modeli ile kadın çalışanlar çok daha esnek çalışarak çalışma hayatında daha aktif rol alabilecek ve böylelikle kadın çalışanlar mobil çalışma ile özel yaşam ve iş hayatı dengesini daha kolay bir şekilde kurabilecekler. Bu kapsamda ilerleyen dönemde yarı dönemli çalışmak isteyen kadın çalışanlar için farklı çalışma modelleri de hayata geçirilecek.