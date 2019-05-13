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13 Mayıs 2019
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bahar etkinlikleri çerçevesinde televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncularının performansı ile ‘Kadın Kafası’ isimli tiyatro oyunu sergilendi.
Kültür-Sanat Haberleri

‘Kadın Kafası’ oyuncuları ayakta alkışlandı

Editör Editör

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bahar etkinlikleri çerçevesinde televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncularının performansı ile ‘Kadın Kafası’ isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Kadın erkek ilişkilerini eğlenceli bir şekilde ele alırken, kadınların gücünü ve hayattaki gerekliliklerini naif ve esprili bir dille anlatan gösterime, LAÜ’lü ve bölgeli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hangi toplumsal sınıf, sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıkları temsil etseler de, kadın ve erkeğin aynı şeylere başta farklı tepkiler verip, sonunda aynı noktada buluşmasını konu alan oyunda oyuncuların performansı ayakta alkışlandı. Oyunun her dakikasına işlenmiş ince mizah sayesinde tiyatroseverler eğlenceli dakikalar geçirdi.

İrfan Kangı’nın yazıp yönettiği oyunda Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı gibi önemli sanatçılar rol alıyor.

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