“KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 28,8 ORANLA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI”

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 11 Nisan 2022 tarihinde TÜİK

tarafından açıklanan Şubat 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları hakkında bir rapor yayımladı.

ESMA ALTIN– TÜİK’in Şubat 2022 HİA sonuçları 11 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren DİSK-AR HİA ile ilgili kendi hesaplamaları doğrultusunda bir rapor yayımladı. TÜİK’’in araştırma sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10.7, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 21.8 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre ise, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Şubat 2022’de 7 milyon 989 bin kişi olarak kaydedildi. Pandemi öncesine göre işsiz sayısı 959 bin arttı. TÜİK’e göre Şubat 2020’de yüzde 12,6 olan işsizlik Şubat 2022’de yüzde 10,7’ye düştü. Ancak geniş tanımlı işsizlik yüzde 20,7’den yüzde 21,8’e yükseldi.



‘TÜİK VE İŞKUR VERİLERİ ARASINDA YAKLAŞIK 1 MİLYON İŞSİZ FARKI VAR’

Geçtiğimiz dönemlerde gözlemlendiği gibi Şubat 2022 raporunda da TÜİK ile İŞKUR’un işsizlik verileri arasında ciddi bir fark olduğunu kaydeden DİSK-AR, hazırladığı raporda şu verilere yer verdi; “İŞKUR verilerine göre Şubat 2021 ve Şubat 2022 arası bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 863 binden 3 milyon 188 bine yükselerek 325 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 623 bin azaldı. Böylece kayıtlı ve ankete dayalı işsiz sayıları arasında 948 bin kişilik fark ortaya çıktı.

İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayıları son bir yılda yüzde 11,4 artarken, TÜİK’in işsiz sayıları yüzde 15 azaldı. İki verinin bu kadar farklı seyretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Öte yandan İŞKUR Mart 2022 verilerine göre kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 635’e yükselmesiyle Mart 2022’nin kayıtlı işsiz sayısı, Şubat 2022’nin ankete dayalı 3 milyon 579 bin işsiz sayısının üzerine çıktı. Ancak TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinde İŞKUR’un bu eğilimi yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi sorunlar olduğunu düşünüyoruz.

‘GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 8 MİLYON’

Şubat 2022 döneminde mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik yüzde 10.7, zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18 ve geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 21.8 olarak açıklandı. Şubat 2020’de 722 bin olan zamana bağlı eksik istihdam sayısı, Şubat 2021’de Covid-19 salgını etkisiyle 2 milyon 61 bin kişiye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam Şubat 2022’de 1 milyon 358 bin olarak hesaplandı.

TÜİK’in geniş tanımlı işsiz oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Şubat 2022’de 7 milyon 989 bin olarak gerçekleşti. Şubat 2020’de 7 milyon 30 bin mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı iki yılda 959 bin kişi arttı.

‘İŞSİZLİK TÜRLERİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU KATEGORİ BU AY DA KADIN İŞSİZLİĞİ’

Kadın işsizliği ile ilgili elde edilen verilere göre geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Şubat 2022’de de tüm işsizlik türleri içerisinde en fazla kadın işsizliğinin görüldüğü tespit edilerek şunlar kaydedildi; “Şubat 2022 HİA verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı toplamda 3 milyon 579 bin kişi iken, DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 989 bin olarak gerçekleşti.

Kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda yüzde 13,4’e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik ise erkeklerde yüzde 18, kadınlarda ise yaklaşık yüzde 30’dur. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 10,8 puandır.

Şubat 2022 itibarıyla kadınlarda mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 493 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 703 bindir. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 86 bin ve geniş tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 269 bindir. Şubat 2022 HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori bu ay da yüzde 28,8 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. Yüzde 26,5 olan dar tanımlı genç kadın işsizliği ise ikinci sırada yer aldı. Salgın döneminde diğer işsizlik kategorilerine göre kadın işsizlik türleri genele göre çok daha yüksek gerçekleşti ve bu eğilim devam ediyor. Şubat 2022’de kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,4 oldu. 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 20,7 olarak geçekleşti.

‘GENİŞ TANIMLI VE DAR TANIMLI İŞSİZLİK ARASINDAKİ FARK 11,5 PUAN’

Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark giderek açılıyor. Örneğin, Ocak 2020’de dar tanımlı işsizlik yüzde 13,1 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,6 olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 8,5 puan yüksekti.

Şubat 2022’de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 10,7 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,8 olarak gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 11,5 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkarma yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik fırlamıştır.”

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