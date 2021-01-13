‘Kadın için Teknoloji’ projesinde online eğitimler başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Teknoloji perakende firması Teknosa’nın Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılından itibaren sürdürdüğü ‘Kadın için Teknoloji’ projesinin, online eğitimlerle devam ettiği açıklandı. 2020 yılında 2 bin 500’ü aşkın kadının dijital okur-yazar olmasına destek verilen projenin yeni yıl online eğitim takviminin 16 Ocak’ta başladığı duyuruldu.

Teknosa’nın Habitat Derneği ortaklığıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi ‘Kadın için Teknoloji’ 14’üncü yılına girerken eğitimlere hız kesmeden devam ediliyor. Bugüne kadar 66 ilde 20 binden fazla kadını teknoloji ile buluşturan projede, yeni yılın ilk online eğitimleri 16-17 Ocak tarihlerinde yapılacak.

2020 yılında yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen eğitimlerde 25 Habitat gönüllüsü genç, video konferans yöntemiyle; E-Hizmetler, Sosyal Medya, Güvenli İnternet, Günlük Hayatta Sosyal Medya ve İnternet konularına yönelik bilgileri katılımcılara aktardılar. Düzenlenen 18 online eğitimde 81 ilden, 16-71 yaş aralığında kadınlar yer aldı. Ayrıca, İngiltere, Almanya, KKTC, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerden de eğitimlere katılım oldu.

Ücretsiz düzenlenen online eğitimlere başvuru için www.kadinicinteknoloji.com veya habitatdernegi.org adreslerindeki başvuru formunu doldurmanın yeterli olacağı bildirildi.