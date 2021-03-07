Kadın hekimler ‘kadın kadına’ seminerinde konuşacak

İSTANBUL, (DHA)- Kadınlardan oluşan uzman hekimler, 8 Mart Pazartesi günü kadınlara özel, gerçekleştirilecek olan online seminerde bir araya gelecek. Prof. Dr. Bengi Başer, Uzm. Dr. Özcan Kılıç.o. Kafalı ve Op. Dr. Leyla Ercan’ın kadınların sağlık problemlerini ve toplumsal sorunlarını ele alınacağı seminerin moderatörlüğünü DHA Muhabiri İlknur Sargut üstlenecek. Seminer, pandemi önlemleri gereği Zoom uygulaması üzerinden yapılacak.

PANDEMİDE KADIN PSİKOLOJİSİ KONUŞULACAK

Salgın döneminde özellikle kadınların ev işlerinde ve çalışma hayatlarında yükünün artması birçok çeşitli araştırmaya konu oldu. Kadınların, pandemi döneminde daha fazla şiddete uğradığı yönünde araştırmalar da mevcut. Psikiyatri branşından Uzm. Dr. Kılıç.O. Kafalı, pandemi ile kadınların hayatlarında nasıl değişimler yaşandığına, bu durumların kadınların psikolojisi üzerinde nasıl etkiler bıraktığına değinecek.

“KADIN KALBİNDEN ANLAMAK ZOR DEĞİL”

Prof. Dr. Bengi Başer, hem kardiyoloji branşında kadınların sıklıkla başvurduğu rahatsızlıklardan hem de ‘Bir kadın olarak kadın kalbinden anlamak’ konularına değinecek. Prof. Dr. Başer’in değineceği konulardan bir diğeri ise kadının profesyonel iş yaşamındaki ve evindeki rolleri olacak.

GEBELİK YOLCULUĞU VE JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR

Anne veya anne adayı olan kadınların gebelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak olan Kadın Hastalıkları ve Doğum branşından Op. Dr. Leyla Ercan, hamilelikte en sık yaşanan sorunlara değinerek bu dönemde kadınların yapması gerekenler hakkında rehberlik edecek. Bunun yanı sıra kadınların genellikle ertelediği jinekolojik rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmeler yapacak.

Zoom üzerinden yapılacak seminere isteyen herkes ücretsiz katılabilir.