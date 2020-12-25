Kadın giyim markasından kışa özel kaban koleksiyonu

İSTANBUL (DHA) – Kadın giyim markası Zühre, 2020/2021 kış koleksiyonunda yer alan ürünleri açıkladı. Marka, kürk detaylı kabanların yanı sıra, tunikler ve ikili takım modelleri sunuyor.

E-ticaret online satış ve 40’a yakın ülkeye ihracatı ile hem spor kullanıma hem de günlük kullanıma uygun model seçeneği sunan tesettür giyim marka tarafından yapılan açıklamada, “2021 kış koleksiyonunda ribana ve şerit detaylı yelekler, fermuarlı, kapüşonlu spor takımlar, kapitone yelekler ve montlar, kabanlar yer alıyor. Gündüz ve gece şık olmak isteyen kadınlar için ise gömleklerin üzerine pul, işleme ve kemer detayları işliyoruz. Renk skalamızda ise kremit, tarçın ve hardal gibi sıcak toprak tonların yanı sıra kırmızı, siyah, gri, krem ve beyaz gibi pek çok seçenek bulunuyor” denildi.

YURTDIŞI PAZARINDAN TÜRK TEKSTİLİNE İLGİ

Özellikle pandemi döneminde ‘hijyenik paketleme’ hizmeti sunan marka, yurtdışı pazarının Türk tekstiline ilgisine dikkat çekerek, “çevrim içi satışla 2020 koleksiyonunu yurt içi ve yurt dışı satış ile modaseverlere ulaştırdık. 2021 kış koleksiyonunda özellikle kaşe koleksiyonu, ceketler, Türk tekstilinin kumaş kalitesi ve tasarım detayları ile kabanlar, ribana ve şerit detaylı yelekler hem yurtiçi pazarın hem de ihracatın gözde ürünlerinden” ifadelerine yer verdi.