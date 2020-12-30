Kadın girişimciler, yöresel ürünleri ekonomiye kazandırıyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da kooperatif kuran 7 girişimci kadın, hem yöresel ürünleri ekonomiye kazandırdı hem de istihdam sağladı. Tamamı kadın üyelerden oluşan kooperatif, kuruluşlarının ilk yıllarında 1’er ton pekmez, bal ve kuru fasulyeyi çoğunluğunu kadınların oluşturduğu üreticiden alarak satışa sunmayı başardı.

Erzurum’da 7 kadın arkadaş, geçen yıl aralık ayında Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Başkanlığı’nı Zeynep Polat’ın yaptığı Aysel Ugan, Fatma Kurt, Sema Sucu, Selma Çakıcı, Zeynep Aydın, Şeyda Sönmez Ebren’in yönetim kurulu üyesi olduğu kooperatif, kuruluşunu tamamladıktan sonra faaliyetine başladı. İlk etapta Erzurum’un yöresel ürünleri bal, pekmez ile kuru fasulye üretim ve pazarlamasını faaliyet alanı olarak belirleyen kadınlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Esker A.Ş. ile de iş birliği yaptı.

Zeynep Polat başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Uzundere ilçesinde modern pekmez üretim tesisi bulunan Esker A.Ş. ile iş birliği sonrası pekmez üretimi için yöredeki dut yetiştiricileriyle irtibata geçti. Bir taraftan dut pekmezi için araştırma yapan kadın girişimciler, bir taraftan da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu’nun danışmanlığında bal üretimi konusunda arıcılıkla uğraşan üreticilerle görüştü. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu üreticilerden aldıkları numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında test ettirdikten sonra 40 arıcıdan bal almaya karar verdi.

Pandemiye rağmen yaz mevsimine kadar çalışmalarını sürdüren kadınlar, temmuz ayı itibariyle dut alımına başlarken, ağustosta başlayan hasatla belirledikleri üreticilerden de bal topladı. Uzundere ilçesindeki Esker A.Ş.’ye ait tesislere götürülen dutlar birçok işlemin ardından pekmeze dönüştürüldü. Görevliler tarafından yaklaşık 1 ton pekmez şişelenerek kadın kooperatifi yöneticilerine teslim edildi. Aynı tesislerde 1 ton bal şişelenerek kooperatif mağazasında satışa sunulmak üzere hazırlanırken, 1 ton Hınıs kuru fasulyesi de paketlendi.

BAL-PEKMEZ KARLI KUTLAMA

Esker A.Ş. ile iş birliğinde yapılan üretimi görmek için Uzundere’deki tesislere giden Zeynep Polat ile yönetim kurulu üyeleri çalışmaları yakından izledi. Aralık ayı olmasına rağmen pekmez üretimini inceleyerek şişelere dolum da yapan kadınlar, ilk ürünlerini satışa sunacak olmanın heyecanı yaşadı. Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu’yla birlikte şişelere dolumu yapılan balları da inceleyen kadın girişimciler, başarılarını kar üzerine döktükleri bal ve pekmezi kaşıklayarak kutladı.

AMACIMIZ KADININ İŞ GÜCÜNE KATILIMINI SAĞLAMAK

Erzurum Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatif Başkanı Zeynep Polat, amaçlarının kadının iş gücüne katılımını sağlamak, üretime teşvik etmek ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. 7 kadın olarak yola çıktıklarını ifade eden Polat, “7 kadın birleşerek alt yapıyı oluşturduk ve faaliyet alanını belirledik. Yaptığımız temaslar neticesinde 12 Aralık 2019’da kurulumu tamamladık. Yöresel gıda ürünleri üzerine çalışmaya karar verdik. Bal, pekmez ve kuru fasulyeyi çalışacağımız ürünler olarak belirledik. Bal konusunda Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu, kooperatifimizin danışmanlığını yapıyor. Pekmez ve kuru fasulyede ise Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esker A.Ş. ile yaptığımız iş birliği protokolüyle kadın üreticilerden temin edilen ürünler Uzundere ilçesindeki tesislerde işlemlerden geçtikten sonra dolum ve paketlemesi yapılıyor. Paket ve dolumu yapılan fasulye ile pekmezler mağazamızda satışa sunuluyor. Bal konusunda danışmanımız rehberliğinde üreticilerimizle temasa geçiyoruz. Bu dönem pandemi sebebiyle birçok üretici üretim yapmayı düşünmezken gerekli alt yapıları hazırlayıp onları üretime teşvik ederek bal üretmelerini sağladık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yaptığımız temaslar sonucu çok kaliteli, çok temiz, standartların üstünde, gıda kodeksine uygun ballarımız hazırlandı. Esker A.Ş. ile yaptığımız iş birliği sonucu ballar burada gerekli işlemlerin ardından dolumu gerçekleştirilerek mağazamızda satışa sunuluyor” diye konuştu.

Esker A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk, Erzurum Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatif yöneticileriyle yaptıkları iş birliği sonucu üretime başladıklarını belirtti. Baran Zahit Türk, “Ürettiğimiz doğal ürünleri kadın kooperatifi, logo ve markası ile tüketiciyle buluşturuyor. Hem istihdama katkı sağlıyoruz hem de şehrimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir tanıtım argümanı olarak kadın kooperatifinin destekleriyle yurt genelinde online platformlarda, mağazacılıkta bu ürünlerin satışını geçekleştirmiş oluyoruz” dedi.

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