Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki derbide gülen Galatasaray

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Galatasaray Petrol Ofisi – Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-0

İSTANBUL, (DHA) – Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 11’nci hafta karşılaşmasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni 2-0 mağlup etti.

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 11’inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleye sarı-kırmızılı ekip, Handan, Berna, Li Jiayue, Milica, İlayda, Ebru, Ecem, Derya, Birgül, Kristina ve Yağmur ilk 11’iyle çıkarken, Fenerbahçe’nin ilk 11’i Ezgi – Nazlıcan, Yaşam, Nina, Busem, Meryem, Coleman, Cansu Gürel, Dembele, Faustina ve Marcano’dan oluştu. Derbide Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+3’üncü dakikada Yağmur ve 62’nci dakikada Ebru kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30’a yükselterek haftayı 2’nci sırada kapattı. Fenerbahçe ise 22 puanla 3’üncü sırada kaldı.

(FOTOĞRAFLI)