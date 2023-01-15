Galatasaray Petrol Ofisi – Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-0
İSTANBUL, (DHA) – Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 11’nci hafta karşılaşmasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni 2-0 mağlup etti.
Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 11’inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleye sarı-kırmızılı ekip, Handan, Berna, Li Jiayue, Milica, İlayda, Ebru, Ecem, Derya, Birgül, Kristina ve Yağmur ilk 11’iyle çıkarken, Fenerbahçe’nin ilk 11’i Ezgi – Nazlıcan, Yaşam, Nina, Busem, Meryem, Coleman, Cansu Gürel, Dembele, Faustina ve Marcano’dan oluştu. Derbide Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+3’üncü dakikada Yağmur ve 62’nci dakikada Ebru kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30’a yükselterek haftayı 2’nci sırada kapattı. Fenerbahçe ise 22 puanla 3’üncü sırada kaldı.
(FOTOĞRAFLI)
Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki derbide gülen Galatasaray
Galatasaray Petrol Ofisi – Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-0