Kadın nefestir diye başladık bugün yazımıza kadını sadece “nefs”ten ibaret görenlerin inadına. Geçen hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günüydü.



Herkes bugün için bir şeyler yaptı. indirimler, programlar mesajlar…Ama eminim ki birçoğumuz bugünün neden ortaya çıktığını dahi bilmiyoruz bile belki, öncelikle size bunun nedenini anlatarak başlamak istiyorum yazıma. 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı.

Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. 26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” (International Women’s Day – Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi. Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı.



Birkaç emekçi kadının hakkı olanı almak istemesiyle başlayan ve dünyada Kadınlar günü olarak kutlanan bugünün tarihçesini de biraz da olsa birlikte hatırlayalım istedim nacizane. Kadın cinayetlerinin arttığı, saygının kalmadığı, herkesin kendi isteklerini bir insan hayatından önde gördüğü bir zaman diliminde yaşamaktan çok rahatsızlık duyduğumu belirtmek isterim.

Birazcık eskiye dönelim istiyorum peygamber efendimizin dönemi…hakların, anayasaların mahkemelerin bile olmadığı cahiliye döneminde peygamber efendimizin kadına verdiği önem, islamiyette kadının yeri ve değeri şuan söz de islam ülkelerinin yansıttığından çok farklı ve değerlidir. Şimdi de Zamanı birkaç yüzyıl daha ileri alalım.



Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeryüzündeki her şey kadının eseridir” sözü ve yeni kurduğu devlette kadınlara sağladığı haklar gösterdiği saygı göz ardı edilebilecek cinsten değil. Geçmişten günümüze gelindikçe iyileşmesi gereken şartlar gitgide kötü bir hal alıyor. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici bir zaman diliminde yaşıyoruz bu şartların en yakın zaman da iyileşmesi çalışan, ev hanımı, genç fark etmeksizin kadınların hak ettiği değeri ve saygıyı görmesi en büyük temennimiz umarım seneye bunların gerçekleştiğini bir 8 Mart kutlarız. Tüm emekçi kadınların 8 Mart dünya kadınlar günü kutlu olsun