Kadıköy’deki olaylı eyleme esnaftan tepki

İlkay DİKİCİ – Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) – KADIKÖY’de esnaf, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek için dün akşam Kadıköy’de toplanan göstericilerden dolayı dükkanlarını erken kapattıklarını söyledi. Kuyumcu Ömer Gültekin “İşlek bir cadde ve insanlar alışveriş yapıyorlar. Böyle olaylarda bütün esnaf etkileniyor. Pandemiden dolayı zaten sıkıntılı süreçteyiz. Üstüne böyle olayların olması iş bazında bizi etkiliyor” dedi.

KADIKÖY’DEKİ EYLEME POLİS MÜDAHALE ETMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek için göstericiler dün akşam saatlerinde Kadıköy’de toplanmış, uyarıları dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahale etmişti. Polis ekipleri ile göstericiler arasında ara sokaklarda da zaman zaman gerginlik yaşanmıştı. Olayların yaşanmasıyla birlikte bazı esnaf dükkanlarına ve mallarına zarar gelmemesi için kepenklerini indirdiklerini söyledi. Kadıköy’de ara sokaklarda bulunan esnaflar bu duruma tepki gösterirken, dün yaşananların ardından bugün bazı dükkanların kapalı olduğu görüldü.

“PANDEMİDEN DOLAYI ZATEN SIKINTILI SÜREÇTEYİZ. ÜSTÜNE BÖYLE OLAYLAR…”

Kuyumcu Ömer Gültekin, “Yoğun bir kalabalık bağırarak hareket ederken arbede çıkmaya başladı. Arbede çıkınca polis müdahale etti. Olayların şiddetinden ve kuyumcu olduğumuzdan dolayı hemen kepenkleri kapattık. Tüm esnaf arkadaşlarımız kepenklerini indirdi. Böyle eylem olduğunda bütün esnaflar kepenklerini indirmek zorunda. Hoş bir görüntü olmuyor. İşlek bir cadde ve insanlar alışveriş yapıyorlar. Böyle olaylarda bütün esnaf etkileniyor. Pandemiden dolayı zaten sıkıntılı süreçteyiz. Üstüne böyle olayların olması iş bazında bizi etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Esnaf Caner Gülşen ise, “Tedirginlik hissettim. Burada esnaf diğer arkadaşlarımız var. Pandemiden dolayı cirolarımız o kadar düştü ki rakamlar inanılmayacak düzeyde. Şu an ufacık bir şansı bile değerlendirmeye çalışırken bir esnaf zarar gördüğünde bunu nasıl karşılayacak. Onlar da bizi tedirgin etti, insanlara bir şey olacak diye de tedirgin olduk” şeklinde konuştu.

“İZİN VERİLMEMESİ HALİNDE BU İŞLER HALA YAPILIYOR”

Kadıköy’de dolmuş durağında işletmeci olan Selahattin Kadayıfçı da , “Zaten işlerimiz durgun. Araçlarımız yarı yarıya çalışıyor. Yarı yarıya çalışan araçlarımız iş yapamadığı gibi bu olay çıktı. İzin verilmemesi halinde bu işler hala yapılıyor. Türk polisimiz zorda kalıyor, insanlarımız zorda kalıyor, esnaf arkadaşlarımız zorda kalıyor. Ara sokaklardan bir sürü cam sesi geldi. Artık hangi esnafın camı hangi esnafın sandalyesi kırıldı bilmiyorum. Polislerin müdahalesi sırasında göstericiler de boş durmadı. Ellerine geçeni attıklarını biliyoruz. Cama yaslanınca kırıldı, bir şey attıklarında kırıldı. Polis araçlarına da vurdular vatandaşların araçlarına da vurdular” dedi.

(FOTOĞRAF)