Kadıköy’deki “Boğaziçi” eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

Murat SOLAK – Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY’deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
(FOTOĞRAFLI)