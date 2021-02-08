Kadıköy’deki “Boğaziçi” eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 84 ambulans ile her gün yüzlerce vakaya müdahale ediliyor. Zorlu trafikte saniyelerle yarışan...