İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu'nda kamyon ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.

Kaza 13 Mart Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkii Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen kamyon nedeni bilinmeyen bir nedenle önünde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydan ageldi. 1 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yaşanan zincirleme kaza otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde orta şeritte ilerleyen otomobilin, arkadan gelen kamyona çarpmasıyla zincirleme kaza yaşanıyor.