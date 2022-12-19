Kadıköy’de yüzlerce hayvan boynuzu ele geçirildi

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Derya EVREN / İSTANBUL, (DHA) – KADIKÖY’de bir iş yerine yapılan operasyonda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) kapsamında olan çok sayıda hayvanın boynuzları ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, hayvan boynuzlarının yanı sıra tarihi eserler de bulundu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de bir iş yerinde farklı tür ve cinste, CITES kapsamında bulunan hayvanlara ait boynuz ile parçaların bulunduğuna ilişkin ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmaların ardından 17 Aralık Cumartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, 485 karaca boynuzu, 13 karaca kafatası, 4 karaca boynuz kökü, 271 kızıl geyik boynuzu, 55 kızıl geyik boynuz parçası, 5 çift boynuzlu kızıl geyik kafatası, 2 boynuzsuz yüzülmüş kızıl geyik kafatası,13 mus geyiği boynuzu, 30 ala geyik boynuzu, 141 adet ren geyiği boynuzu, 29 antilop boynuzu, 50 white tailed geyiği boynuzu, 5 çift boynuzlu dağ keçisi kafatası, 20 dağ keçisi boynuzu, 5 bizon boynuzu, 20 Amerikan antilobu boynuzu, 128 çeşitli form ve ebatlarda hayvansal objeler ele geçirildi.

Operasyonda aynı zamanda 29 çeşitli form, ebat ve boyutlarda Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen amforalar, 90 adet pişmiş toprak objeler, 1 top mermisi, 1 sedef kakma bağa kaşık, 1 kırık cam şişe, 1 mavi renkli cam şişe, 35 Roma ve İslami dönem sikkeleri, 4 ok ucu bulundu. İş yerindeki hayvan parçaları ile tarihi eserlere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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