Kadıköy’de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı (ek fotoğraflarla)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kadıköy’de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Olay, saat 20.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Ahmet Rasim Sokak’taki boş arsada meydana geldi. İddialara göre sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti. Polis olayın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı. Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin yanan kişilerin kimliğini belirleme çalışması devam ediyor.

Aracın yandığı noktada yanmış battaniye, araç koltuğu ve ayakkabılar dikkat çekti. Boş arsaya aracını çeken Ahmet Akça, “Minibüs yanmış herhalde. İçinde iki tinercinin yanarak öldüğünü duydum. 8-9 gibi oldu. İtfaiye, polis hepsi buradaydı. 24.00 kadar burada çalışma yaptılar.” diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

