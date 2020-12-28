Kadıköy’de yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- HAFTANIN ilk günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Kadıköy’de kimi vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2020 yılının son haftasında İstanbul’da yağışlı hava hakim oldu. Anadolu Yakası’nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy Meydanı’nda kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarıda olurken, kimileri ise yağmura hazırlıksız yakalandı.