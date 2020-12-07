Kadıköy’de toplu taşıma araçlarında denetim

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Ekiplerin denetlemeleri devam ederken, otobüs duraklarında ve toplu taşıma binenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, , Eyüpsultan, Beşiktaş, Ataşehir, Şişli, Küçükçekmece, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü üstünde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların otobüs duraklarında ve toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.