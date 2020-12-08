Kadıköy’de toplu taşıma araçlarında denetim

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Kadıköy’de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Ekiplerin denetlemeleri devam ederken, otobüs duraklarında ve toplu taşıma binenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimleri devam ediyor. Kadıköy Bostancı Köprüsü üstünde koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların otobüs duraklarında ve toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

