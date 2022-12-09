Kadıköy’de taksi denetimi

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Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY’de sivil trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan taksicilere toplam 819 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Rıhtım Caddesi’nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların, belediye izin belgeleri ile ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Muayenesiz olduğu belirlenen bir taksiye 427 lira ceza kesildi. Ceza yazılan Doğukan Barut isimli taksici ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sinirlenerek aracını üzerine sürdü. Barut’a “saygısızca araç kullanmak” ve “emniyet kemeri takmamaktan” toplam 392 lira cezai işlem uygulandı.



