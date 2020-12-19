Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam 21.00 sıralarında başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili boş kaldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasındaki denetimleri sürüyor.
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Kadıköy’de sokaklar boş kaldı
Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam 21.00 sıralarında başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili boş kaldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasındaki denetimleri sürüyor.