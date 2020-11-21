Ana Sayfa Güncel Haberler Kadıköy’de sokağa çıkma kısıtlaması/Fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Edirne’de erken doğan bebeklerin videosu, Avrupa’da ödül aldı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri tarafından hazırlanan ve yeni doğan bebeklerin hayata tutunma hikayelerini konu alan video, Avrupa...
Eski Dubai Prensesi Haya’dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı
İngiltere, (DHA)- Eski Dubai Prensesi Haya'nın gizli aşk yaşadığı yakın korumasına 1.2 milyon sterlin ödediği ortaya çıktı. Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6....
AÜ Hastanesi’nde 2 başkanın tedavisi sürüyor
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne dün getirilen ve koronavirüs tedavisine alınan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun...
Kütahya’da immün plazma bağışı kabul edilmeye başlandı
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KIZILAY Kütahya Kan Bağış Merkezi’nde aferez cihazının hizmete alınmasının ardından koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı. Aferez...