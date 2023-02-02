Kadıköy’de metruk karakol binasında yangın (1)

- Reklam -

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY’de önceden karakol olarak kullanılan metruk binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde bulunan önceden karakol olarak kullanılan metruk binanın ikinci katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metruk binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

- Reklam -