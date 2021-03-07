Kadıköy’de kısıtlama denetimi: 33 kişiye 114 bin 477 lira para cezası kesildi

Ramazan EĞRİ – Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) – KADIKÖY’de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetim yaptı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan aralarında sürücülerin de olduğu 33 kişiye toplam 114 bin 477 lira para cezası uygulandı. Öte yandan önceki haftalarda kısıtlama günlerinde bile yoğunluk yaşanan Özgürlük Parkı ve Göztepe Parkı ise yoğunluk yaşanmaması için önlem amaçlı kapatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin genelgesi ile yüksek risk grubunda yer alan İstanbul’da Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin pek çok noktasında kontrol noktası oluştururken, en çok yoğunluk yaşanan yerlerden biri olan Bağdat Caddesi’nde 15 ayrı noktada denetim yapıyor. Dışarıya çıkan vatandaşlar, ekipler tarafından tek tek uyarılırken, bir yandan da trafik polisleri araçları durdurarak vatandaşların gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca caddede polis otosundan yapılan anonslarla İstanbulluların zaruri ihtiyaçlarını tek bir kişinin dışarı çıkarak karşılaması gerektiği belirtiliyor. Kısıtlamada dışarıda bulunan ve trafik denetimine takılan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

114 BİN 477 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı önceki haftalarda yoğunluk yaşanan Özgürlük ve Göztepe Parkları’nda aynı manzaranın yaşanmaması için önlem alındı. Kadıköy Kaymakamlığı, her iki parkı kapı girişlerine şerit çekerek kapattı. Polis ekipleri ise parkın içinde ve etrafında devriye gezdi. Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan aralarında sürücülerinde olduğu 33 kişiye 3 bin 469 liradan toplam 114 bin 477 lira para cezası uygulandı.

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