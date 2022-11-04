Kadıköy’de huzur denetimi

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Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da havadan helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde helikopter destekli ‘Huzur İstanbul’ denetimleri yaptı. Çeşitli birimlerden polislerin katıldığı denetimlerinler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde de kontrol noktası oluşturuldu. Denetim noktasında şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği eşliğinde araçlar didik didik arandı. İki otomobil sürücüsüne tramvay yoluna girmekten 196’er liradan toplamda 392 lira cezai işlem uygulandı. (DHA)
(FOTOĞRAF)
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