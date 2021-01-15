Kadıköy’de hastanelere dadanan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Haber: Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY’de hastanelere dadanan hırsızlık şüphelisi E.K güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de, sağlık kuruluşlarından farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen hırsızlık şüpheli E.K.’yi Fatih’te gözaltına aldı. İskele Polis Merkezi’nde işlemleri yapılan E.K.’nin, hastanelerden 4 bin 240 lira para çaldığının tespit edildiği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen E.K. mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin hastane koridorları ve odalarda dolaşarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)